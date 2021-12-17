Пострадавшим в приграничном конфликте предпринимателям дадут кредиты под 0.1% годовых

По его словам, кредиты по льготной процентной ставке дадут сроком на три года и беззалоговой основе.
Пострадавшим предпринимателям в результате конфликта на кыргызско-таджикской границе 28 – 30 апреля этого года выдадут бюджетные кредиты в сумме 200 тысяч сомов по льготной процентной ставке – 0.1% годовых. Об этом сообщает первый заместитель министра экономики и коммерции Сейилбек Урустемов.
По его словам, кредиты по льготной процентной ставке дадут сроком на три года и беззалоговой основе. Их получат 76 пострадавших предпринимателей.
Также, по данным пресс-службы министерства экономики и коммерции, предусмотрено выделить единовременные компенсации по возмещению ущерба пострадавшим предпринимателям в сумме 14.5 млн сомов.
«На сегодняшний день 52 субъектов предпринимательства Лейлекского и Баткенского районов, пострадавшие и понесшие ущерб в результате конфликта на кыргызско-таджикской границе 28-30 апреля 2021 года, получили единовременную компенсации в размере 200 тысяч сомов и 44 субъекта оформили бюджетный кредит по льготным процентным ставкам», – сообщает пресс-служба.
Источник: reporter.kg
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