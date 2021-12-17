Футбольный матч с участием президента Садыра Жапарова (составы команд)

В Бишкеке сегодня, 17 декабря, президент Садыр Жапаров примет участие в дружеском футбольном турнире, посвященном 100-летию кыргызского футбола.

Турнир будет транслироваться в прямом эфире телеканала "Спорт" (КТРК) и на страницах в социальных сетях.

Составы команд.

Команда "Администрация президента":

Садыр Жапаров - президент Камчыбек Ташиев - замглавы Кабинета министров, глава ГКНБ Медетбек Букуев - советник председателя Кабинета министров Аяз Баетов - министр юстиции Алмаз Бакетаев - министр финансов Умбеталы Кыдыралиев - председатель правления ОАО "Кыргызалтын" Азиз Аалиев - заместитель председателя Кабинета министров Азамат Жаманкулов - министр культуры Алмасбек Абытов - представитель президента и Кабмина в парламенте Муса Джаманбаев - руководитель службы протокола президента Администрации президента Арзыбек Кожошев - первый заместитель председателя Кабинета министров Доскул Бекмурзаев - министр энергетики Данияр Амангельдиев - министр экономики и коммерции Кудайберген Базарбаев - министр труда, соцразвития и миграции Алтынбек Эргешов - начальник Управления по подготовке решений Администрации президента

Команда "Бизнес"

Максат Ишенбаев - председатель правления ЗАО Банк "Бай Тушум" Улан Сакебаев - компания "Абдыш Ата" Нурбек Ташболот уулу - бизнесмен из Нарына, активно поддерживает развитие спорта в КР Нурбек Атаканов - вице-президент Кыргызской профессиональной футбольной лиги Улугбек Салымбеков - президент Ассоциации "Дордой" Азат Базаркулов - гендир Мегакома Арас Осси - нет информации Бакыт Дегенбаев - экс-заместитель министра энергетики и промышленности КР Шабдан Исаканов - если гуглить, доверенное лицо партии "Ишеним" Сарылар Шевки - председатель Правления ЗАО "Демир Кыргыз Интернэшнл Банк" Усенбек Кыштобаев - кто такой не знаем, но гуглится интересно.. проверьте Бабур Тольбаев - "Микрокредитная компания "Мол Булак Финанс", первый вице-президент Федерации шахмат КР Ырысбек Мааткабылов - лидер партии Эмгек, вице-президент НОК

Команда журналистов

Бозулан Исаков Жаныбек Эсеналиев Асан Алиев Кирилл Степанюк Бакыт Чермашев Батыр Мамыркулов Кубат Оторбаев Рахат Сулайманов Дооронбек Адаханов Тахир Гафуров (капитан, вратарь)

Команда "Өнөр"

Кыргызбай Осмонов (капитан) - народный артист Актан Исабаев - певец Кутман Жолдошев - заслуженный артист КР Камчы Сарыбаев (вратарь) - актер кино и театра Рустам Сагыналиев - солист ансамбля "Эл шайырлар" Майрамбек Осмонов - заслуженный артист КР Мирлан Абдыкалыков - режиссер, актер Урмат Усенов - отличник культуры, советник министра культуры Фархад Бекмамбетов - директор государственного цирка Орозбек Кашкаев - художественный руководитель фольклорного ансамбля "Кыргыз руху" Евгений Кузнецов - Государственный национальный русский театр драмы Аалы Туткучев - народный акын КР Ырыскелди Осмонкулов - певец

Команда "Алга"

Раис Батраев (капитан, вратарь) Каныбек Сейталиев Владимир Орешин Меклис Кошалиев Ахмаджан Кошалиев Камолджан Тайчиев Ясын Мусаев Насредин Аспауров Игорь Казаков Зуфар Гайфулин Аркадий Махмудов Нематжан Закиров

Команда спортивных федераций

Канат Шабданбаев (капитан) Мелис Турганбаев Абдибакыт Халмурзаев Медер Сыдыков Александр Воинов Шаршеналы Касенов Азиз Ибраев Нургазы Кульджаев Камчыбек Касымов Эльмурза Сатыбалдиев Орзубек Назаров Саитдин Азизбаев Самат Токтоналиев

Источник: vb.kg