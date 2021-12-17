Футбольный матч с участием президента Садыра Жапарова (составы команд)

В Бишкеке сегодня, 17 декабря, президент Садыр Жапаров примет участие в дружеском футбольном турнире, посвященном 100-летию кыргызского футбола.
Турнир будет транслироваться в прямом эфире телеканала "Спорт" (КТРК) и на страницах в социальных сетях.
Составы команд.
Команда "Администрация президента":
- Садыр Жапаров - президент
- Камчыбек Ташиев - замглавы Кабинета министров, глава ГКНБ
- Медетбек Букуев - советник председателя Кабинета министров
- Аяз Баетов - министр юстиции
- Алмаз Бакетаев - министр финансов
- Умбеталы Кыдыралиев - председатель правления ОАО "Кыргызалтын"
- Азиз Аалиев - заместитель председателя Кабинета министров
- Азамат Жаманкулов - министр культуры
- Алмасбек Абытов - представитель президента и Кабмина в парламенте
- Муса Джаманбаев - руководитель службы протокола президента Администрации президента
- Арзыбек Кожошев - первый заместитель председателя Кабинета министров
- Доскул Бекмурзаев - министр энергетики
- Данияр Амангельдиев - министр экономики и коммерции
- Кудайберген Базарбаев - министр труда, соцразвития и миграции
- Алтынбек Эргешов - начальник Управления по подготовке решений Администрации президента
Команда "Бизнес"
- Максат Ишенбаев - председатель правления ЗАО Банк "Бай Тушум"
- Улан Сакебаев - компания "Абдыш Ата"
- Нурбек Ташболот уулу - бизнесмен из Нарына, активно поддерживает развитие спорта в КР
- Нурбек Атаканов - вице-президент Кыргызской профессиональной футбольной лиги
- Улугбек Салымбеков - президент Ассоциации "Дордой"
- Азат Базаркулов - гендир Мегакома
- Арас Осси - нет информации
- Бакыт Дегенбаев - экс-заместитель министра энергетики и промышленности КР
- Шабдан Исаканов - если гуглить, доверенное лицо партии "Ишеним"
- Сарылар Шевки - председатель Правления ЗАО "Демир Кыргыз Интернэшнл Банк"
- Усенбек Кыштобаев - кто такой не знаем, но гуглится интересно.. проверьте
- Бабур Тольбаев - "Микрокредитная компания "Мол Булак Финанс", первый вице-президент Федерации шахмат КР
- Ырысбек Мааткабылов - лидер партии Эмгек, вице-президент НОК
Команда журналистов
- Бозулан Исаков
- Жаныбек Эсеналиев
- Асан Алиев
- Кирилл Степанюк
- Бакыт Чермашев
- Батыр Мамыркулов
- Кубат Оторбаев
- Рахат Сулайманов
- Дооронбек Адаханов
- Тахир Гафуров (капитан, вратарь)
Команда "Өнөр"
- Кыргызбай Осмонов (капитан) - народный артист
- Актан Исабаев - певец
- Кутман Жолдошев - заслуженный артист КР
- Камчы Сарыбаев (вратарь) - актер кино и театра
- Рустам Сагыналиев - солист ансамбля "Эл шайырлар"
- Майрамбек Осмонов - заслуженный артист КР
- Мирлан Абдыкалыков - режиссер, актер
- Урмат Усенов - отличник культуры, советник министра культуры
- Фархад Бекмамбетов - директор государственного цирка
- Орозбек Кашкаев - художественный руководитель фольклорного ансамбля "Кыргыз руху"
- Евгений Кузнецов - Государственный национальный русский театр драмы
- Аалы Туткучев - народный акын КР
- Ырыскелди Осмонкулов - певец
Команда "Алга"
- Раис Батраев (капитан, вратарь)
- Каныбек Сейталиев
- Владимир Орешин
- Меклис Кошалиев
- Ахмаджан Кошалиев
- Камолджан Тайчиев
- Ясын Мусаев
- Насредин Аспауров
- Игорь Казаков
- Зуфар Гайфулин
- Аркадий Махмудов
- Нематжан Закиров
Команда спортивных федераций
- Канат Шабданбаев (капитан)
- Мелис Турганбаев
- Абдибакыт Халмурзаев
- Медер Сыдыков
- Александр Воинов
- Шаршеналы Касенов
- Азиз Ибраев
- Нургазы Кульджаев
- Камчыбек Касымов
- Эльмурза Сатыбалдиев
- Орзубек Назаров
- Саитдин Азизбаев
- Самат Токтоналиев
Источник: vb.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!