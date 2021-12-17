На Кара-Кече приостановлена добыча угля

Напомним, 12 октября кабмин ввел на 90 дней госрегулирование цен на уголь.

С 15 по 20 декабря на месторождении Кара-Кече будут проводить очистительные работы, сообщает пресс-служба ГП «Кыргызкомур».

Отмечается, что сортовой уголь будет отпущен с 20 декабря.

«Поставка угля на ТЭЦ Бишкека осуществляется бесперебойно», — подчеркнули в ГП.

Напомним, 12 октября кабмин ввел на 90 дней госрегулирование цен на уголь. Несмотря на этом, по данным Нацстаткома, за месяц уголь подорожал еще на 10,1%.

Источник: Булак