В Минздраве отказались принять пациентов, выступающих против закрытия маммологического центра

«Пусть начнут оптимизацию государственные расходы с чиновников, а не с больных»
Пациенты и родственники маммологического центра при Национальном центре онкологии выступили против закрытия медучреждения. Сегодня, 17 декабря, они пришли в Министерство здравоохранения, чтобы донести до чиновников свои опасения и проблемы. Однако к онкологическим пациентам так никто и не вышел.
По словам сотрудников министерства, Алымкадыр Бейшеналиев сегодня находится в командировке в Иссык-Кульской области. Его заместители и другие сотрудники Минздрава тоже не согласились принять граждан.
Маммологический центр был открыт в 2006 году. К тому времени в республике остро встала проблема рака молочной железы, до 80% всех онкологических пациентов страдали именно от этой формы рака. На днях было принято решение закрыть центр. Хотя ранее Минздрав обещал, что решение о закрытии будет принимать комиссия. Для более 5 тысяч пациентов, которые стоят на учете в учреждении, новость стала неожиданностью. Сейчас они собирают подписи против данного решения министра.
«Пусть начнут оптимизацию государственные расходы с чиновников, а не с больных», — говорит пациентка центра Шайыр Сагынбаева.
По ее словам, лечение в центре для женщин с раком молочной железы бесплатное, теперь же, когда центр реорганизовали и пациентов перевели в отделение при Национальном центре онкологии лечение будет платным.
«Уволились хорошие врачи-хирурги. Под давлением руководства был вынужден уйти Сергей Буюклянов. Единственный в стране хирург делающий пластические операции по восстановлению груди Дамир Абдылдаев тоже ушел в никуда. Таких врачей за границей возьмут на работу с удовольствием. А мы — больные — остаемся на произвол судьбы. Сейчас гонениям со стороны руководства Онкоцентра подвергается врач Яна Батыркуловна», — говорит Шайыр Сагынбаева. Пациенты центра в один голосе говорят, что закрытие центра выгодно директору национального центра онкологии Бактыгуль Султангазиевой, которая владеет частной клиникой «Бона».
Она была назначена на должность директора Онкоцентра в апреле этого года. Тогда против ее назначения, из-за имеющейся у Султангазиевой частной клиники на парламенте выступала депутат Евгения Строкова.
«Есть опасность, что в случае ее назначения на должность директора национального центра онкологии механизм перенаправления пациентов в частную клинику увеличится», — тогда сказала Строкова.
Источник: reporter.kg
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