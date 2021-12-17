В Бишкекской школе №38 задавили школьника. У него сломана нога

В Бишкекской школе №38 задавили школьника.

Пост об этом в одной из закрытых групп соцсетей анонимно опубликовала мама одного из школьников, ставших свидетелем произошедшего.

«Ученики устроили давку после уроков и толпой задавили шестиклассника. Мальчик лежал без сознания, его заметили не сразу. Это уже второй случай за последнее время, до этого девочке сломали руку. Почему никто не контролирует поток толпы? Почему нет расписания вывода детей из классов? Если это не впервые, почему до сих пор не предпринято никаких мер?», – пишет женщина.

Также она написала о том, что после произошедшего завуч школы прошла по классам и заставила каждого показать телефоны и удалить видео. Так же предупредила, что если хоть кто-то расскажет о произошедшем, будет исключён из школы. А скорую помощь ждали 40 минут.

Repopter.kg связалось с руководством школы. Редакции рассказали что данный случай произошел 16 декабря. У ребенка сломана нога, но родители претензий к школе не имеют. О состоянии ребенка в данное время администрации не известно.

Источник: reporter.kg