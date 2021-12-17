Таджикские пограничники стреляли в воздух на кыргызско-таджикской границе

16 декабря на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия.

Об этом сообщает

управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ.

По его данным, граждане Кыргызстана проводили строительные работы в местности Көчө-Бою Баткенской области. На место прибыли пограничники ПВ ГКНБ РТ и начали требовать прекратить строительство. Завязалась словесная перепалка, переросшая в потасовку.

В ходе потасовки один из военнослужащих ПВ ГКНБ РТ выстрелил в воздух 4 раза из пистолета Макарова.

В связи с этим инцидентом, незамедлительно состоялась встреча пограничного представителя Кыргызстана по Баткенскому направлению с пограничным представителем Таджикистана по Исфаринскому направлению.

"Таджикская сторона признала неправомерность применения оружия, так как граждане Кыргызстана проводили строительные работы не вблизи линии границы, а внутри села Көчө-Бою. Пограничный представитель Таджикистана заявил о том, что будут приняты меры в отношении военнослужащих, допустивших конфликтную ситуацию.Стороны договорились провести односторонние расследования и встретиться для подведения итогов. Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как стабильная", - говорится в сообщении управления.

Источник: vb.kg