Таджикские пограничники стреляли в воздух на кыргызско-таджикской границе

16 декабря на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия.
Об этом сообщает
управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ.
По его данным, граждане Кыргызстана проводили строительные работы в местности Көчө-Бою Баткенской области. На место прибыли пограничники ПВ ГКНБ РТ и начали требовать прекратить строительство. Завязалась словесная перепалка, переросшая в потасовку.
В ходе потасовки один из военнослужащих ПВ ГКНБ РТ выстрелил в воздух 4 раза из пистолета Макарова.
В связи с этим инцидентом, незамедлительно состоялась встреча пограничного представителя Кыргызстана по Баткенскому направлению с пограничным представителем Таджикистана по Исфаринскому направлению.
"Таджикская сторона признала неправомерность применения оружия, так как граждане Кыргызстана проводили строительные работы не вблизи линии границы, а внутри села Көчө-Бою. Пограничный представитель Таджикистана заявил о том, что будут приняты меры в отношении военнослужащих, допустивших конфликтную ситуацию.Стороны договорились провести односторонние расследования и встретиться для подведения итогов. Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как стабильная", - говорится в сообщении управления.
Источник: vb.kg
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