(Видео) В Бишкеке сегодня зажгут главную елку страны. (Спойлер: такого светопредставления еще не было)

В Бишкеке на площади Ата-Тоо сегодня в 19:00 планируется зажжение главной елки страны.

Накануне прошла репетиция зажжения. СМИ опубликовали короткий ролик-спойлер. И это очень красиво. Советуем сходить сегодня на площадь и увидеть своими глазами.

По данным мэрии, на главной елке страны развешено порядка 5 000 метров гирлянд, 1 500 метров дюралайта, 13 инсталляций в этно-стиле, украшенные «королевской мишурой».

На площади также установлены две инсталляции в виде тоннелей со светодиодной подсветкой, 12 маленьких елок, 12 снежинок, 20 больших шаров и около 20 инсталляций, выполненных из акрила с подсветкой. В цехе МП «Бишкексвет» изготовлены инсталляции в виде оленей и тигра.

Источник: bulak.kg