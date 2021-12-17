(Видео) В Бишкеке сегодня зажгут главную елку страны. (Спойлер: такого светопредставления еще не было)

В Бишкеке на площади Ата-Тоо сегодня в 19:00 планируется зажжение главной елки страны.
Накануне прошла репетиция зажжения. СМИ опубликовали короткий ролик-спойлер. И это очень красиво. Советуем сходить сегодня на площадь и увидеть своими глазами.
По данным мэрии, на главной елке страны развешено порядка 5 000 метров гирлянд, 1 500 метров дюралайта, 13 инсталляций в этно-стиле, украшенные «королевской мишурой».
На площади также установлены две инсталляции в виде тоннелей со светодиодной подсветкой, 12 маленьких елок, 12 снежинок, 20 больших шаров и около 20 инсталляций, выполненных из акрила с подсветкой. В цехе МП «Бишкексвет» изготовлены инсталляции в виде оленей и тигра.
Источник: bulak.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!