Посольство Китая передало школам Кыргызстана помощь на 2,6 млн сомов

В 15 образовательных учреждений купили мебель и оборудование
Посольство Китая подарило кыргызстанским школам мебель и оборудование на 2,6 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.
При финансовой поддержке посольства КНР в КР для 15 школ со всех регионов страны были закуплены учебная мебель и техническое оборудование:
- 360 комплектов ученических парт со стульями;
- 30 комплектов учительских столов и стульев;
- 30 книжных шкафов;
- 30 классных и 7 интерактивных досок;
- 7 лазерных проекторов.
В своей приветственной речи глава Минобразования Болотбек Купешев выразил благодарность китайской стороне за очередную предоставленную помощь Кыргызстану.
В свою очередь посол Ду Дэвэнь высоко оценила кыргызско-китайские отношения и результаты культурно-гуманитарного сотрудничества двух государств.
В завершение встречи стороны договорились продолжить партнерство в данном направлении и совместно прилагать усилия по улучшению материально-технической базы нуждающихся школ, которые находятся в отдаленных регионах республики.
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!