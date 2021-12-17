Посольство Китая передало школам Кыргызстана помощь на 2,6 млн сомов

В 15 образовательных учреждений купили мебель и оборудование

Посольство Китая подарило кыргызстанским школам мебель и оборудование на 2,6 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

При финансовой поддержке посольства КНР в КР для 15 школ со всех регионов страны были закуплены учебная мебель и техническое оборудование:

- 360 комплектов ученических парт со стульями;

- 30 комплектов учительских столов и стульев;

- 30 книжных шкафов;

- 30 классных и 7 интерактивных досок;

- 7 лазерных проекторов.

В своей приветственной речи глава Минобразования Болотбек Купешев выразил благодарность китайской стороне за очередную предоставленную помощь Кыргызстану.

В свою очередь посол Ду Дэвэнь высоко оценила кыргызско-китайские отношения и результаты культурно-гуманитарного сотрудничества двух государств.

В завершение встречи стороны договорились продолжить партнерство в данном направлении и совместно прилагать усилия по улучшению материально-технической базы нуждающихся школ, которые находятся в отдаленных регионах республики.

Источник: vesti.kg