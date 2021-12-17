Кыргызстан расширит участие в межрегиональном сотрудничестве в СНГ

Страны СНГ будут расширять межрегиональное и приграничное сотрудничество.

Об этом шла речь на десятом заседании одноименного Совета Содружества, которое состоялось в режиме видеоконференции.

В заседании приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также Исполнительного комитета СНГ, Межпарламентской Ассамблеи государств Содружества.

Обсуждены состояние межрегионального и приграничного сотрудничества, определены перспективы его развития, рассмотрен проект Концепции Форума регионов СНГ, рассмотрены другие актуальные вопросы.

Напомним, что хороший опыт в плане такого взаимодействия наработали Кыргызстан и Россия, которые в течение уже ряда лет организуют двусторонние межрегиональные конференции. Они проходят поочередно на территории друга, с участием большого количеств представителей государственных, общественных и бизнес-структур. Очередная, восьмая по счету конференция состоялась в 2019 году в Бишкеке. И собрала более 700 представителей госорганов, крупных компаний и финансовых институтов двух государств, на ее полях был подписан ряд документов о сотрудничестве. Следующая по счету конференция намечалась в Екатеринбурге, но пандемия скорректировала такие планы.

В эти же дни в Новосибирске прошло заседание экспертно-консультационного совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ "Сибирское соглашение", посвященное развитию приграничного сотрудничества и внешнеэкономических связей. Участие в нем по приглашению руководства Ассоциации принял генеральный консул Кыргызстана в Новосибирске Калдарали Маматалиев.

"Сибирское соглашение" (МАСС) было учреждено в 1990 году субъектами РФ, расположенными на территории Сибири и Урала. В повестку нынешнего заседания включили вопрос о перспективах внешнеэкономического сотрудничества Кыргызской Республики и субъектов Российской Федерации, входящих в состав МАСС. Было заявлено, что в настоящее время, генконсульством КР и Исполнительным комитетом МАСС прорабатывается вопрос подготовки проекта дорожной карты по двустороннему торгово-экономическому, инвестиционному и культурно-гуманитарному сотрудничеству.

Источник: vb.kg