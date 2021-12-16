Производство мяса в Кыргызстане увеличилось на 7 тыс тонн. Почему сам продукт не дешевеет?

Есть мнение, что на подорожание мяса повлияла ограниченная кормовая база

Фермерские хозяйства Кыргызстана произвели 387,5 тысяч тонн мяса живого веса за период с января по ноябрь текущего года, что на 7 тысяч тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

— Причиной увеличения объема производства мяса является увеличение поголовья скота, — сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и мелиорации.

По данным Нацстаткома: поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 35 тысяч и составляет 1715, 7 тыс. голов; мелкий рогатый скот (овцы и козы) увеличился на 11, 9 тыс. и составляет 6278,7 тыс. голов; поголовье лошадей увеличилось на 17 тыс. и составляет 539,6 тыс. голов. Поголовье свиней уменьшилось на 5,2 тыс. и составляет 29,4 тыс. голов, количество кур тоже уменьшилось на 140,7 тыс. и составляет 6070,4 тыс. голов.

Увеличение объемов производства мяса, казалось бы, должно было снизить цены, но на отечественных рынках стоимость мяса, напротив, увеличилась. Население стало потреблять больше мяса? Увеличился экспорт данного продукта?

С этими вопросами Vesti.kg обратились к независимому эксперту, экс-министру сельского хозяйства Торогулу Бекову. Специалист считает, что подорожание мяса обусловлено объективными причинами.

— Фермеры активно развивают племенное животноводство, — говорит Беков. — Поэтому увеличение поголовья скота вполне реально. Безусловно, повышение предложения должно снизить спрос на рынке и сыграть на понижение цен. Но необходимо учитывать и другие факторы: увеличение экспорта (население продает скот в Узбекистан, Казахстан), обесценивание сома по отношению к доллару, подорожание сена и кормов, повышение цен на нефтепродукты, повысилась цена на содержание скота (наемный труд). Все это в совокупности способствовало повышению цен на мясо.

Между тем другой эксперт, доктор экономических наук Асылбек Аюпов, видит причины подорожания мяса в ограниченности кормовой базы.

— Мировая тенденция — цены растут везде, — пояснил в беседе с Vesti.kg Аюпов. — В Кыргызстане ограниченная кормовая база, а в этом году была засуха, и кормов недобрали. Фермерские хозяйства, чтобы покрыть свои расходы, увеличили цены на корма и сенаж. Себестоимость производства мяса повысилась - отсюда и высокая цена на мясо. Горюче-смазочные материалы тоже выросли в цене, что также повлияло на производство мяса. Малое выпадение осадков, засуха и другие природные явления правительство должно учитывать. Для того и существуют водохранилища, чтобы накапливать воду и смягчать последствия в засушливые годы.

Источник: vesti.kg