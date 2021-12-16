Всемирные игры кочевников включили в список наследия ЮНЕСКО

На заседании в режиме видеосвязи принял участие министр культуры, информации, спорта и молодежной политики КР Азамат Жаманкулов.

Всемирные игры кочевников (ВИК) включили в список лучших практик ЮНЕСКО по сохранению нематериального культурного наследия. Данное решение было принято сегодня на заседании Комитета ЮНЕСКО, которое проходит в онлайн-формате с 13 по 18 декабря в штаб-квартире ЮНЕСКО (Париж, Франция).

На заседании в режиме видеосвязи принял участие министр культуры, информации, спорта и молодежной политики КР Азамат Жаманкулов.

Всего на заседании Комитета в этом году для включения в Списки ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию рассматриваются 59 номинаций со всех стран мира, среди которых «Поиск и добыча трюфелей в Италии: традиционные знания и практики», «Фестиваль цветов и фруктов в Нидерландах», «Танцевальная драма Нора в южном Таиланде» и другие номинации.

Справочно: Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия, в состав которого входят 24 представителя стран-участниц ЮНЕСКО, избираемых на четырехлетний срок, проводит заседание один раз в год.

Включение номинаций в Списки ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию призвано способствовать большей популяризации нематериального культурного наследия на международном уровне.

В настоящее время в Списки ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию входят 601 элемент нематериального культурного наследия со всего мира, в том числе «Эпическая трилогия: Манас. Семетей. Сейтек», «Традиционное мастерство по изготовлению мужского головного убора кыргызов Ак-калпака» и другие.

Источник: bulak.kg