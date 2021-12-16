В Бишкеке построят академию ГКНБ, сообщает пресс-служба администрации президента.
Сегодня Садыр Жапаров посетил войсковую часть №64479 ГКНБ КР. Он ознакомился с казармой, новым зданием Института профессиональной переподготовки кадров и повышения квалификации ГКНБ имени генерал-лейтенанта А.К.Бакаева.
В пресс-служба отметили, что в настоящее время образовательная деятельность ГКНБ осуществляется на базе данного Института, который был создан на основании постановления правительства 28 марта 2011 года.
«В целях совершенствования образовательного процесса и качественной подготовки профессиональных кадров в сфере обеспечения национальной безопасности решаются вопросы организационного характера по строительству Академии ГКНБ на базе данного Института профессиональной переподготовки кадров и повышения квалификации имени генерал-лейтенанта А.К.Бакаева», — сообщили в пресс-службе.
Источник: Булак.кж
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