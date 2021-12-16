Информация о том, что КР импортирует нефть в Афганистан, оказалась фейком

По состоянию на 16 декабря 2021 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов через пункты пропуска на кыргызско-таджикском участке государственной границы временно приостановлен в соответствии с постановлением кабинета министров.
Информация об импорте нефти из Кыргызской Республики в Исламскую Республику Афганистан, опубликованная информационными агентствами, не соответствует действительности. Об этом сообщает Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ.
По состоянию на 16 декабря 2021 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов через пункты пропуска на кыргызско-таджикском участке государственной границы временно приостановлен в соответствии с постановлением кабинета министров.
Кроме того, согласно постановлению правительства от 1 марта 2021 года временно запрещен вывоз нефти и нефтепродуктов из Кыргызской Республики за пределы ЕАЭС. Информация о вывозе нефти и нефтепродуктов из Кыргызской Республики в другие страны - фейк.
Источник: vb.kg
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