Жительница Таласа зарубила топором мужа. Суд вынес ей приговор

Кара-Бууринский районный суд вынес приговор женщине, зарубившей мужа топором в Таласской области.

Напомним, в феврале текущего года в селе Новодонецк Манасского района в одном из домов был найден труп 27-летнего мужчины с признаками насильственной смерти (открытые раны на лице и других частях тела).

По подозрению в убийстве была задержана супруга умершего М.Х.

В ходе судебного заседания супруга погибшего рассказала, что в тот вечер к мужу пришел его друг О.Ч. Далее супруг приревновал женщину к другу и избил М.Х. Обвиняемая ушла другую комнату. Затем она услышала какие-то звуки и, выйдя в коридор, заметила у О.Ч. в руках топор.

С ее слов, он ударил ее супруга топором по голове, затем передал топор ей в руки и заставил ее бить мужа. Она согласилась из угрозы жизни ее детям. О.Ч. пригрозил ей расправой в случае, если она кому-нибудь расскажет, и она позвонила соседу, попросила прийти.

Сосед заметил труп и вызвал милицию.

О.Ч. уверял в суде, что когда он приехал к ним домой, М.Х. уже стояла с топором в руках и просила спрятать тело.

Суд, исследовав материалы дела, признал М.Х. виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет, а также штраф в 130 тыс. сомов.

О.Ч. получил 3 года лишения свободы. Суд отменил назначенное наказание в виде лишения свободы и назначил два года пробационного надзора. Его освободили из зала суда.

Источник: Булак