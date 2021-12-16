Администрация президента: Первая леди Айгуль Жапарова никогда не была знакома с Токтобубу Оргалча

В администрации главы государства призвали не спекулировать на процедурных решениях ЦИК по обеспечению гендерной квоты

В пресс-службе президента опровергли появившуюся в соцсетях информацию о том, что кандидат в депутаты Токтобубу Оргалча, которой согласно гендерной квоте передали мандат вместо Жанара Акаева, якобы является подругой первой леди КР Айгуль Жапаровой.

«Не надо политизировать, тем более спекулировать на процедурных решениях по обеспечению гендерной квоты, которые принимает ЦИК в соответствии с конституционным законом о выборах «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики». Первая леди Айгуль Жапарова не имеет никаких общих связей с Токтобубу Оргалча и никогда не была знакома с ней», — отметили в пресс-службе главы государства.

Источник: vesti.kg