Садыр Жапаров поздравил войсковую часть ГКНБ с 50-летием и вручил им боевое знамя

Садыр Жапаров в честь 50-летия войсковой части 64479 ГКНБ вручил им Боевое Знамя.

Сегодня, 16 декабря, Садыр Жапаров передал боевое знамя войсковой части 64479 Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) КР в честь 50-летия со дня ее образования. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Садыр Жапаров рассказал, что эта войсковая часть создавалась в советское время для обеспечения связи с высшими органами СССР и отличалась строгим соблюдением требований и боеготовностью. И отметил, что и сейчас часть достойно выполняет все возложенные на нее обязательства.

Глава государства сказал об особой роли ветеранов и ветеранских организаций в патриотическом воспитании и воспитании подрастающего поколения, на которых будут смотреть молодые солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры.

После официальной части президенту показали воинскую часть с казармой и новое здание Института профессиональной переподготовки кадров и повышения квалификации имени генерал-лейтенанта А. К. Бакаева. На его базе сейчас ведется образовательная деятельность ГКНБ и планируется строительство Академии ГКНБ КР.

Также Садыр Жапаров оставил памятную запись в Книге почетных гостей войсковой части.

Источник: Кактуз