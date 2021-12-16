ГКНБ: Раскрыты многочисленные коррупционные схемы в системе органов судебной власти

Раскрыты многочисленные коррупционные схемы в системе органов судебной власти, сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР.
Как сообщалось ранее, в качестве одного из приоритетных направлений работы ГКНБ является выявление и пресечение коррупционных проявлений в органах государственной власти страны.
В рамках проводимой работы органами национальной безопасности были получены данные о масштабной коррупции и системных крупных хищениях в судебной системе республики при реализации важного в современных условиях курса на цифровизацию и развитие судебной системы в целом.
По данным фактам коррупции было начато досудебное производство в рамках ряда соответствующих уголовных дел, в ходе следствия по которым полученная информация о противоправной деятельности должностных лиц судебной системы и представителей частных компаний нашла свое подтверждение.
Так, проведенным расследованием были раскрыты коррупционные схемы в судебной системе по незаконному выводу государственных средств в особо крупном размере, предназначенных в рамках государственной целевой программы по цифровизации судебной системы.
Установлены факты причастности к коррупции руководства Верховного суда, Судебного департамента при Верховном суде, государственного учреждения «Адилет сот», коммерческих организаций и аффилированных с ними лиц.
Указанная группа лиц, состоя в преступном сговоре, заключала фиктивные договоры по разработке и внедрению автоматизированных информационных систем «Местный суд», «Реестр должников судебной системы КР», «Система электронной статистики и отчетности Судебного департамента при Верховном суде Кыргызской Республики», а выделяемые на эти цели бюджетные средства присваивали себе.
Одновременно с этим также был подвержен процесс закупки аппаратно-программного комплекса аудио-, видеофиксации судебных заседаний, автоматизации и их протоколирования, сопровождавшийся подписанием фиктивных актов приемки и крупными «откатами» денежных средств.
В рамках отмеченных уголовных дел к уголовной ответственности было привлечено 11 должностных лиц судебной системы и представителей частного бизнеса, 6 из которых уже осуждены судом.
Следует отметить, что проведенным следствием был установлен материальный ущерб в сумме 18 млн. 988 тыс. 553 сомов, который принятыми в ходе расследования мер был полностью возмещен в доход государства.
В настоящее время работа ГКНБ в данном направлении продолжается, проводятся соответствующие мероприятия по выявлению аналогичных преступлений в судебной системе и других государственных органах.
Источник: Кабар
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