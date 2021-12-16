Власти Кыргызстана подали иск против Centerra Gold Inc. за нарушение кибербезопасности

Кыргызстан подал иск против канадской компании Centerra Gold Inc. из-за нарушения кибербезопасности и прав работников на руднике "Кумтор".

Об этом сообщает Mining Weekly.

В иске утверждается, что, согласно заявлению властей, Centerra Gold заблокировала доступ пользователей и администраторов к компьютерам "Кумтора" в мае 2021 года, незадолго до того, как правительство назначило временного внешнего управляющего на руднике. В итоге Государственный комитет национальной безопасности возбудил уголовное дело против Centerra Gold.

Centerra, которая пока не прокомментировала иск Кыргызстана, сейчас оспаривает конфискацию рудника в международном арбитраже.

"Своими действиями компания Centerra грубо нарушает права и безопасность наших сотрудников, проявляя неуважение к законам Кыргызстана", - заявил председатель профсоюза рабочих "Кумтор голд компани" Калысбек Рыспаев.

Источник: kaktus.media