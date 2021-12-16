Вирусолог счел «омикрон» искусственным штаммом коронавируса

Вирусолог Петр Чумаков не исключил вероятность того, что штамм «омикрон» был искусственно создан.

О своей версии он рассказал в интервью «Радио России».

Петр Чумаков — член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН.

«Я считаю, что это так. Что это англичане. Решили прекратить сейчас пандемию, потому что сейчас настала пора решительных каких-то изменений в мире.

Это не просто мутация. Это они собрали все мутации, которые были известны, которые встречались в этом вирусе уже спонтанно, то есть когда он эволюционировал... Они собрали все эти мутации в одном штамме, более того, они ввели еще там вставочку из трех аминокислот, которые характерны для сезона коронавируса. Как она могла возникнуть вот так независимо в этом штамме — это никто не может объяснить», — пояснил свою позицию вирусолог.

По его мнению, это могло бы объяснить то, что штамм оказался «суперослабленным». Чумаков предположил, что это могло быть сделано с «аналитическими» или иными целями. «Сейчас просто такой момент настал, когда по каким-то политическим соображениям решили быстренько завернуть пандемию», — говорит вирусолог.

С версией Петра Чумакова не согласились эксперты, опрошенные РБК. Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. П. Сомова Роспотребнадзора Михаил Щелканов заявил, что не видит доказательств того, что штамм может быть искусственно создан.

«Это нормальный ход развития событий, когда вирус накапливает мутации, потихоньку ослабляется. Не вижу я там никакой человеческой руки. Любой вирус так или иначе существует в форме множества вариантов. С течением времени начинают селектироваться те или другие варианты. Естественно, через два-три десятилетия вирус должен адаптироваться в человеческой популяции. Вот, мы видим, вариант качнулся в сторону адаптации к человеческому организму», — объяснил он.

Щелканов отметил, что большинство мутаций в геноме вирусов связано именно с «выключением патогенности». «У всех коронавирусов в силу ряда особенностей репликации очень легко формируются вставки и делеции в несколько аминокислотных остатков. В этом тоже нет ничего удивительного и ничего нового», — заключил он.

Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский также не считает, что может идти речь об искусственном происхождении «омикрона». По его словам, появление все новых вариантов SARS-CoV-2 — это скорее подтверждение версии о его естественном происхождении, поскольку такое развитие событий подтверждает изменчивость вируса.

«Вирус появился в Южной Африке. Южная Африка не находится на фронтире биотехнологических исследований. Кто там мог создать такой вирус? Я полагаю, что это не так. Он, скорее всего, мог появиться естественным путем за счет накопления множественных мутаций, но не сразу, а по одной в организме у человека, который был иммунологически скомпрометирован, например больного вирусом иммунодефицита человека. Иммунитет (у такого человека) слабый, вирус там болтается месяцами. Предположим, что у многих таких людей происходили подобные процессы, но только в одном организме, возможно, создался вариант с этим набором свойств и мутаций», — так Аграновский описывает возможность естественного происхождения «омикрона».

Брат Петра Чумакова, ведущий научный сотрудник и начальник лаборатории Отдела исследований и анализа вакцин Управления по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) Константин Чумаков в интервью телеканалу РБК отмечал, что «омикрон» вызывает намного более слабые симптомы заболевания.

«Может быть, даже и хорошо, что этот вирус прокатится по земному шару и пандемия закончится. Когда люди болеют «омикроном», по крайней мере по опыту Южной Африки, они не нуждаются в кислороде, у них не возникает воспаление легких, они выздоравливают за два-три дня», - сказал он в программе «ЧЭЗ».

Он согласился с точкой зрения, что «омикрон» можно сравнить с «живой вакциной» от COVID-19, но предложил для того, чтобы делать окончательные выводы, подождать полных данных.

Главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан в начале декабря отмечала, что точных данных о том, является ли местом происхождения «омикрона» Южная Африка, где были зафиксированы первые случаи заражения, нет.

«Процесс мутации вируса и возникновение новых вариантов — это явления, которые мы не можем предсказывать. Многое в этих вопросах остается неясным. Тот же омикрон-штамм мог возникнуть где угодно, в том числе в стране с недостаточно продвинутыми методами секвенирования генома. Мы можем никогда не узнать, где возник этот штамм», — говорила эксперт.

Версии об искусственном происхождении коронавируса появлялись на начальном этапе пандемии. В частности, сторонником этой гипотезы был президент США Дональд Трамп, заявлявший о наличии доказательств происхождения вируса из лаборатории в китайском Ухане у американской разведки.

Ряд опрошенных РБК экспертов, однако, отрицали такую возможность. Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев указывал на то, что человечество неоднократно сталкивалось с ранее неизвестными заболеваниями по мере проникновения в неосвоенные территории с дикой природой — например в Юго-Восточной Азии. Он отметил, что те люди, которые придерживаются версии об искусственном происхождении COVID-19, начинают искать доказательства этого, приводят аргументы о наличии фрагментов РНК у вируса, которые не могут появиться естественным путем. «Но природа разнообразна и может удивлять так, что может быть все что угодно», — добавил эксперт.

Источник: centralasia.media