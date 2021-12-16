(Фото) Холод и голод. Содержание детей в школе-интернате в Оше сравнили с пытками

В Наццентре по предупреждению пыток условия содержания воспитанников школы-интерната в Оше №11 имени Терешковой сравнили с применением пыток.

Причинами для этого стали теснота, холод и скудное питание воспитанников.

Условия проживания детей выяснились после специальной комиссии, которую провели 14 декабря сотрудники регионального отделения Наццентра Кыргызстана по предупреждению пыток по Ошу и Ошской области совместно с представителем Аппарата омбудсмена

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«В 60-х годах прошлого века здесь располагалось женское общежитие. В 1994 году территорию площадью в шесть гектаров и имеющимися зданиями передали во временное пользование кыргызско-турецкому лицею «Сема». А через два года местные жители обратились к властям с просьбой открыть школу-интернат. Под эти цели и было отдано трехэтажное здание. В январе этого года школе выделили еще один корпус, которому требуется капитальный ремонт. Сегодня в учебном заведении, расположенном на территории в 0,8 га, обучаются сироты, ребята из социально уязвимых семьей и дети мигрантов – всего 458 учеников, 350 из них проживают здесь постоянно», — сообщают по итогам проверки правозащитники.

В трехэтажном здании размещены учебные классы, общежития, кухня и другие помещения. На первом этаже школы находятся столовая, библиотека, учительская и комнаты отдыха.

В ходе проверки группа экспертов выявила нарушения условий содержания воспитанников. В библиотеке чувствуется запах сырости. Душевая не работает, из-за чего ученики уже долгое время не могут принять душ. Удобства находятся на улице.

«В комнатах отдыха нет мягкой мебели, телевизора, игрушек. В помещениях и коридорах холодно, температура не поднимается выше 17 градусов. На четырехразовое питание из местного бюджета выделяется всего 60 сомов на ученика в день. Поэтому питание не отвечает установленным нормам и является низкокалорийным. Так, вместо положенных 50 граммов мяса каждому школьнику выдается не больше 15 гр.», — рассказывает и.о. представителя наццентра в южном регионе Улугбек Абдулазимов.

Отмечаются нарушения и санитарных норм жилой зоны. По факту в спальнях с 18 койко-местами площадь на одного ребенка составляет всего два метра в квадрате, тогда как по строительным нормам должна составлять не менее 4 квадратных метров. Санитарные площади учебных классов также не отвечают требованиям. В одном кабинете площадью в 36 кв.м обучаются 20 учеников. То есть на каждого приходится не более 1,8 кв.м, в то время как по санитарным нормам на одного человека закладывается 2,5 кв.м.

Такие условия приравниваются к бесчеловечному отношению к детям, подчеркивают в НЦПП КР.

По итогам проверки сотрудники регионального представительства наццентра по противодействию пыткам рекомендовали в кратчайшие сроки сделать ремонт в новом корпусе школы для обучения детей. Первое здание можно использовать только для проживания и отдыха. Таким образом это позволит устранить нарушения санитарных норм учебных площадей. Эксперты также дали предписание отремонтировать душевую и увеличить размер выделяемых средств на питание до 120 сомов на каждого ученика.

Источник: reporter.kg