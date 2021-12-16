Среди пострадавших в результате взрыва в Сургуте есть кыргызстанцы

Среди пострадавших в результате взрыва в Сургуте по предварительной информации есть трое кыргызстанцев.
Об этом сообщает пресс-служба МИДа Кыргызстана.
15 декабря около 18 часов по местному времени в городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа на станции техобслуживания произошел взрыв газового баллона. По предварительным данным, произошла его разгерметизация. В результате взрыва обрушилась кровля здания, где обслуживали газовое оборудование для автомобилей.
Пострадали десять человек. По предварительной же информации, среди них значатся три гражданина Кыргызской Республики: Э.Ж.И. 1979 года рождения, К.Б.Х. 1981 года рождения и Х.Э.К. 1990 года рождения. Все были госпитализированы в ожоговый центр Сургута. Состояние пострадавших медики оценивают, как средней тяжести.
Следственным отделом СУ СК России по городу Сургуту организована процессуальная проверка по факту хлопка газовоздушной смеси в автомастерской. Данное происшествие находится на контроле Канцелярии посольства в городе Сургут.
Источник: vb.kg
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