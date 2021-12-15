Национальный лидер десятилетия – Садыр Жапаров

Гуманитарных отношений с ближайшими и дальними партнерами, за приложение всех усилий для улучшения условий жизни народа.
В честь десятилетия газеты «Майдан.kg» Садыр Нургожоевич Жапаров признается «национальным лидером десятилетия» за проявленную смелость и упорство при возвращении государству «Кумтора», за доведение до конца конституционной реформы, за проведение самых честных президентских и парламентских выборов в истории страны, за ведение продуктивной внешней политики для улучшения политических, экономических, гуманитарных отношений с ближайшими и дальними партнерами, за приложение всех усилий для улучшения условий жизни народа.
Источник: газета «Майдан.kg» №38 от 15.12.2021 / стр. 6
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