Алымкадыр Бейшеналиев: Одному богу известно, когда omicron попадет в Кыргызстан

Глава Минздрава рассказал, что новый штамм способен распространяться гораздо быстрее

Пока неизвестно, когда новый штамм коронавируса omicron проникнет в Кыргызстан. Об этом в беседе с Vesti.kg сказал министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

Он предположил, что у зампредседателя кабмина Эдиля Байсалова, возможно, есть своя отдельная информация относительно нового штамма.

— Кыргызстан живет во взаимоотношениях с другими странами, — констатировал Бейшеналиев. — Хотим мы того, или нет, но омикрон достигнет Кыргызстана. А когда именно это произойдет - одному богу известно. Накануне нам сообщили, что в Китае был зарегистрирован один заразившийся омикроном. Отмечу, Минздрав делает все возможное, чтобы задержать прибытие нового штамма в страну. Чем позже придет омикрон, тем мутированнее он будет, а значит, прибудет в более слабой форме. Возможно, у Эдиля Байсалова есть своя информация. Я не знаю, какой самолет прибудет в Кыргызстан в середине января. Прибытие нового штамма зависит только от границ.

Глава Минздрава также рассказал, что новый штамм имеет способность быстрее распространяться.

— Омикрон появился всего 20 дней назад, — отметил министр — Никто не знает, как вирус будет реагировать на вакцины от коронавируса. Однако вакцинированные все же меньше будут подвержены заражению. Бояться не надо - надо вакцинироваться и жить нормальной жизнью, а также соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы. Omicron очень быстро распространяется. Если среди стоящих в кругу людей был один инфицированный COVİD-19, то он заражал 2 человек, штаммом дельта -- 4-5 человек, а омикроном — 20-30 окружающих. Симптомы у зараженных омикроном такие же, как при COVİD-19. Лабораторий, определяющих омикрон или дельту, в Кыргызстане нет. Мы отправляем тесты в Новосибирск или другие города.

Напомним, накануне Эдиль Байсалов заявил, что новый штамм коронавируса omicron дойдет до Кыргызстана в середине января.

Источник: vesti.kg