Мэрия в очередной раз обещает построить мусоросортировочный завод

В Бишкеке начнется строительство мусоросортировочного завода.

Об этом на брифинге сообщил первый вице-мэр Бишкека Максатбек Сазыкулов.

По его прогнозам, в третьем квартале 2022 года завод уже будет построен. А строить его будет испанская компания. Но это еще не точно. Соглашение с инвестором, по словам Сазыкулова пока только на рассмотрении.

«Эта компания имеет опыт работы в Казахстане. Они предлагают хорошие условия. Сейчас рассматриваем с нашими юристами, центром ГЧП, запланирована встреча с юристами партнера. Если все пройдет без проволочек, мы придем к единому мнению, то будем подписывать соглашение о строительстве», — пояснил вице-мэр.

Он рассказал, что для инвестора очень важно, чтобы ценные фракции в мусоре сохранялись — так проект быстрее окупится.

«Ценные фракции — это пластик, бумага. К примеру, килограмм измельченного пластика сейчас стоит 80-90 сомов. Представляете, какая это цена? В день мы порядка 100 тонн пластика вывозим на полигон», — сказал вице-мэр на брифинге.

По словам чиновника, на строительство завода предусмотрено 6.2 млн сомов. Источник финансирования – ЕБРР.

Новость конечно, хорошая. Однако, это уже не первый раз, когда чиновники мэрии обещают построить завод. И каждый раз также обозначают сроки, однако до дела, так и не дошло.

Возьмем только последний случай. Мэрия обещала что завод построит турецкая компания. И было это в этом году.

В конце августа муниципалитет проинформировал общественность о том, что турецкая компания «Biotrend Energy» намерена построить мусороперерабатывающий завод. Был даже подписан меморандум по реализации инвестиционного проекта «Проектирование и строительство мусороперабатывающего завода в городе Бишкек», после которого компания обязалась предоставить проект строительства завода и подготовить технико-экономическое обоснование в месячный срок, а также обеспечить финансирование проекта, в том числе этапы подготовки, проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию.

С тех пор прошло уже 4 месяца. Куда же делись инвесторы из Турции? Пресс-служба мэрии не может дать внятного ответа на этот вопрос. Обещали ответить позднее.

А нам остается только ждать. И верить, что когда-нибудь завод все же будет построен.

Источник: reporter.kg