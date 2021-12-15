Дастан Догоев уходит в отставку с поста министра цифрового развития

О будущем уходе Догоева из кабмина было известно давно, однако он остался до окончания выборов.

Об этом Reporter.kg сообщили источники.

По данным источников, Дастан Догоев получил предложение о работе в российском представительстве компании Microsoft. Он будет работать в головном офисе в Москве.

О будущем уходе Догоева из кабмина было известно давно, однако он остался до окончания выборов.

Дастан Догоев уже не первый раз уходит с государственной службы. В 2018 году он по собственному желанию уволился с поста главы Государственной регистрационной службы. В мае 2020 года он был назначен главой Госкомитета по информационным технологиям и связи, в июне 2020 года покинул пост в связи с поступлением в магистратуру Гарвардского университета. В мае 2021 года был назначен заместителем председателя кабинета министров, вместо задержанного Азамата Дыйканбаева, который успел проработать на посту всего две недели.

Источник: reporter.kg