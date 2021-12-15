Установлен единый тариф на замену водительских прав в загранучреждениях КР

В загранучреждениях Кыргызстана установили единый тариф за замену водительских прав.

Об этом информирует Госагентство антимонопольного регулирования.

Решение установить фиксированную для всех загранучреждений сумму было принято в целях поддержки трудовых мигрантов.

"Согласован единый тариф на выдачу водительского удостоверения. Стоимость госуслуги составит 2 тысячи 158 сомов", - сообщают в госагентстве.

Источник: vb.kg