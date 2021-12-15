Ученые назвали неожиданную причину сердечно-сосудистых заболеваний

Семья и социальная поддержка или связь с обществом не всегда постоянны в жизни людей.

В пожилом возрасте риск развития сердечно-сосудистых заболеваний значительно возрастает не только из-за старения организма, но и из-за нехватки общения. К такому выводу пришли ученые из австралийского Университета Монаша, исследование которые опубликовано в журнале BMC Geriatrics.

Группа экспертов проанализировала данные 11 тыс. мужчин и женщин старше 70 лет, собранные за четыре с половиной года. Как оказалось, у здоровых пожилых, пребывающих в социальной изоляции, на 66% больше шансов столкнуться с болезнями сердечно-сосудистой системы. Между тем у людей с низким уровнем поддержки от окружающих риск был в два раза выше, чем у тех, кто социально активен.

Исследователи отметили, что если уровень социальной активности для пожилого человека ограничивается общественной деятельностью реже раза в месяц или одной встречей с максимум четырьмя близкими, он страдает от нехватки общения.

Под термином «социальная поддержка» понимали наличие четырех или более родственников или близких друзей, с которыми можно обсудить личные дела или попросить о помощи. Одиноким человека считали в том случае, если он сталкивался с этим чувством три или более дней в неделю.

«Семья и социальная поддержка или связь с обществом не всегда постоянны в жизни людей. По мере того как растет наше понимание роли, которую эти факторы играют в здоровье сердечно-сосудистой системы, нужно прилагать усилия по их решению, помогая пожилым оставаться на связи и иметь хорошую поддержку», — прокомментировал результаты исследования профессор Гарри Дженнингс.

Источник: centralasia.media