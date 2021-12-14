Член "Рабочей партии Курдистана" из Таласа пытался скрыться в России. Его экстрадировали

Сообщается, что установили отдельных членов этой организации из числа жителей Таласской области.

Сотрудники ГКНБ КР выявили ячейку террористической организации "Рабочая партия Курдистана" и вернули в Кыргызстан известного ее члена, который пытался скрыться в России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что установили отдельных членов этой организации из числа жителей Таласской области. Они участвовали в боевых действиях в сирийско-иракской зоне в рядах незаконных вооруженных формирований боевого крыла указанной террористической организации, которые объявлены в международный розыск.

В октябре сотрудники ГКНБ КР совместно с российскими спецслужбами нашли и задержали жителя Таласской области С. О. О., который пытался скрыться в Москве при помощи поддельных документов. И вот два дня назад, 12 декабря, задержанного экстрадировали в Кыргызстан.

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Задержанный.

Задержанный на фото членов террористической организации.

Сейчас ГКНБ КР проводит следствие по делу, зарегистрированному по ч. 2 ст. 250 УК КР "Участие гражданина КР в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение террористической подготовки".

Источник: Кактуз