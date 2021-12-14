В России появятся новые сервисы для мигрантов

В ближайшее время на российском портале госуслуг ожидается запуск шести новых суперсервисов.

В их числе, по словам заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, - сервис "Трудовая миграция онлайн".

Данный суперсервис, как заявлено, упростит мигрантам общение с ведомствами на разных этапах пребывания и работы в России. А работодатели смогут эффективнее контролировать заключение трудовых договоров и начисление взносов и налогов на доход физических лиц (НДФЛ).

Воспользоваться этим ресурсом смогут иностранцы, которые планируют работать в России. Им понадобится зарегистрироваться на портале госуслуг, оформить страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), а затем и патент, который необходим для работы в РФ (от необходимости приобретать патент освобождены граждане стран-членов Евразийского экономического союза). Факт трудоустройства мигрант сможет подтвердить в суперсервисе, что позволит автоматически передать данную информацию в систему миграционного учета.

Также, по информации российских СМИ, мигрантам дадут возможность создавать личные кабинеты на портале "Работа в России", а трудовые договоры заключать онлайн.

Кроме того, 2022 году ожидается запуск системы мониторинга и получения сведений по трудоустройству мигрантов.

Получит дальнейшее развитие и уже успешно опробованное в рамках ЕАЭС мобильное приложение "Путешествую без COVID-19". В него загружаются отрицательные результаты теста на коронавирус, сделанного в сертифицированных лабораториях, и предъявляются при прилёте. Как отмечал глава правительства РФ, выступая на недавнем заседании Межправсовете ЕАЭС, благодаря этому ресурсу "путешествовать стало удобнее, а главное – безопаснее".

"У приложения уже более миллиона пользователей. Идёт работа над расширением его возможностей и географии. В проекте участвуют государства "пятёрки" и СНГ. Рассчитываем, что будут подключаться и другие страны", - сообщил Мишустин.

В свою очередь, возможности трудоустройства иностранных граждан в России расширяет унифицированная поисковая система "Работа без границ". Она позволяет потенциальному мигранту, не покидая свою страну, найти в РФ необходимую вакансию.

Система была разработана Евразийским банком развития, запущена 1 июля 2021 года и продолжает совершенствоваться. В ходе недавнего видеомоста Москва - Бишкек - Ереван - Минск заместитель председателя правления ЕАБР Тигран Саркисян рассказал, что она создавалась в расчете на все страны Евразийского экономического союза. Но в первую очередь продвигается для России как страны с наибольшим миграционным притоком.

По словам Саркисяна, поставлена цель завершить такую работу к концу текущего года. С тем, чтобы начиная с 2022-го мигранты, приезжая в Россию, "могли бы пользоваться цифровыми и очень комфортными услугами". И, прежде всего, не выезжая из своей страны, найти благодаря приложению соответствующее рабочее место, вакансию, выяснить все вопросы, связанные с ней, "выбрать регион по душе, узнать размер зарплаты, пройти определенные этапы регистрации, которые раньше он должен был делать, будучи в стране, где ищет работу, а теперь - дистанционно".

Пользователи также смогут дистанционно решить вопросы проживания, социального страхования и обустройства детей в школьных, дошкольных учреждениях, другие проблемы. Предусмотрен целый набор услуг, предоставляемых дистанционно, по мере востребованности они будут наращиваться, вплоть до защиты интересов мигрантов.

Выступая на очередном брифинге, официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина отметила, что в настоящее время можно говорить о постепенном восстановлении рынка труда ЕАЭС. В первом полугодии 2021-го количество трудящихся из стран Союза, работающих на территории России, составило 738 тысяч человек, в том числе почти 385 тысяч из Кыргызстана, 202 тысячи из Армении, 81 тысячу из Беларуси и 70 тысяч из Казахстана. Уровень первого полугодия допандемического 2019 года (444 тысячи человек) превышен на 40 процентов.

Источник: vb.kg