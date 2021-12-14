Должностные лица Внутренних войск МВД присвоили почти 34 млн сомов

Должностные лица Внутренних войск МВД присвоили почти 34 млн сомов, которые предназначались на покупку питания и вещевого имущества для нужд личного состава.

Устойчивая коррупционная схема по присвоению денежных средств была выявлена Военной прокуратурой в ходе проверки.

«Прокурорской проверкой установлено, что предназначенные для закупки продуктов питания и вещевого имущества для нужд личного состава бюджетные средства на общую сумму 33 946 866 сомов незаконно перечислены на счета подставных фирм и в последующем присвоены», — сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По данным фактам Военной прокуратурой республики в отношении должностных лиц Внутренних войск Кыргызской Республики возбуждены уголовные дела по статьям 337 (злоупотребление должностным положением), 209 (мошенничество), 210 (присвоение или растрата вверенного имущества в особо крупном размере), 346 (служебный подлог) и 348 (халатность) УК Кыргызской Республики. Все уголовные дела находятся на стадии расследования.

Источник: reporter.kg