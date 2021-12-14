В Бишкеке в здании детской туберкулезной больницы откроют детский сад

Детскую туберкулезную больницу в микрорайоне №7 перепрофилируют в детский сад.

Об этом в ходе брифинга рассказала вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева.

«Здание больницы — это муниципальное имущество, которое на основе договора было передано городской противотуберкулезной больнице. Насколько нам известно, сейчас там проводится работа, чтобы открыть детский сад. В принципе мэрия «за» то, чтобы в здании был детский сад, но все должно быть в правовом русле», — сказала Мозгачева.

Она отметила, что в эту больницу было очень мало обращений, поэтому вопрос о превращении больницы в детский сад поднимался уже неоднократно. Более того, за все время работы больницы не было детей, которые болели туберкулезом.

«В любом случае будет проведен весь комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий, которые должны быть проведены, чтобы не подвергать риску здоровье детей», — заключили Виктория Мозгачева.

Сейчас пока не решен вопрос будет новый детский муниципальным или ведомственным.

Источник: reporter.kg