В Сокулукском районе задержали мужчину, избившего до смерти жену

В Сокулукском районе задержали мужчину, избившего до смерти свою жену.
Как сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области, 13 декабря 2021 года в дежурную часть ОВД Сокулукского района поступило сообщение из территориальной больницы о поступлении женщины с различными телесными повреждениями.
По полученной информации незамедлительно был осуществлен выезд следственно-оперативной группы. По приезде сотрудников милиции была установлена личность указанной женщины, которой оказалась К.Э., 1980 года рождения. При этом сотрудниками милиции также было установлено, что женщина скончалась не приходя в сознание.
Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений по признакам преступлений, предусмотренных статьей 130 ("Причинение тяжкого вреда здоровью") УК КР.
В ходе принятых мер сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Сокулукского района по подозрению в совершении данного преступления был задержан муж вышеуказанной женщины - Б.К., 1973 года рождения.
По предварительной версии следствия, преступление совершенно на почве пьяной ссоры между супругами, во время которой мужчина нанес смертельные телесные повреждения своей жене.
В настоящее время подозреваемый водворен в ИВС ОВД Сокулукского района. Назначены все необходимые экспертизы. Досудебное производство продолжается.
Источник: vb.kg
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