(Фото) По факту незаконной продажи сельскохозяйственных земель в СИЗО ГКНБ водворен еще один гражданин КР

Бишкек, “Саясат.kg”. Об этом сегодня сообщает пресс-центр ГКНБ КР.

ГКНБ КР в рамках досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРПП по факту незаконной продажи сельскохозяйственных земель Нариманского айыльного округа Кара-Сууйского района под индивидуальное жилищное строительство, 10 декабря 2021 года в СИЗО ГКНБ КР водворен гражданин КР “И.Г.”.



Кроме того, проведены обысковые мероприятия по месту жительства и работы другого фигуранта, в результате которых обнаружено более 1000 новых бланков свидетельств о праве частной собственности на земельный участок (долю), копии паспортов, расписки, списки официальных и фактических владельцев участков в разрезе каждого незаконно перепрофилированного участка сельскохозяйственной земли и т.д

Ранее, по указанному факту были задержаны глава Нариманского айыльного округа “Н.Х.”, его сообщник “М.С.”, а также бывшие руководители филиала ГУ “Кадастр” Кара-Сууйского района “Б.Б.” и “Ш.С”.