За два года от финансовых пирамид пострадали более трех тысяч вкладчиков

В период с 2020 по 2021 год от деятельности финансовых пирамид пострадали более 3 тысяч 293 вкладчиков.

Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.

По ее данным, за этот период зарегистрировано 2 тысячи 311 досудебных дел. Следствие по 2 тысячам 74 делам завершено и направлено на рассмотрение суда.

«Сумма причиненного материального ущерба финансовыми пирамидами составила 311 млн 864 тысячи 373 сома», – информирует ведомство.

МВД призывает граждан быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников.

«Не верьте обещаниям гарантированного высокого дохода, не доверяйте свои деньги сомнительным компаниям и людям. Прежде, проконсультируйтесь с профессионалами финансового рынка, обязательно проверяйте все учредительные и разрешительные документы (лицензии, сертификаты и другие), Узнайте, за счет чего генерируется доход компании», — обращается к гражданам МВД.

Ведомство обозначило основные признаки финансовой пирамиды:

Первым признаком финансовой пирамиды является гарантия высокого дохода. Мошенники обещают доход от 50 до 200%. Оптимальный доход по надежному инструменту инвестирования должен быть между ставками по депозитам и средними процентами по банковским кредитам. Если предлагаемый вам доход выше ставок банковских кредитов (22-25% на рынке Кыргызстана в национальной валюте) такая организация вероятней всего является финансовой пирамидой.

Отсутствие продукта: если у организации, в которую вам предлагают вложиться нет продукта, это финансовая пирамида. Также могут быть скрытые финансовые пирамиды. Продукт есть, но им никто не пользуется: это туристические услуги (элитный отдых), программы по компьютерной грамотности, иностранным языкам и так далее. Компания, которая предлагает эти продукты, получает доход от денег людей, которые приходят из-за этого.

Получение дохода за счет привлечения других лиц: если вашей основной задачей является привлечение других людей, а ваш доход генерируется за счет денег, которые приносят эти люди, можно с уверенностью сказать, что организация является финансовой пирамидой.

Доступ к информации о групповом менеджменте и финансовой отчетности, то есть: непредставление надлежащей финансовой отчетности, в случае если сведения о данном учреждении являются конфиденциальными, вам следует тщательно подумать, прежде чем вкладывать в него свои деньги. В надежных компаниях все будет прозрачно и доступно.

«В случае, если в отношении вы стали жертвой мошенников, требуется не откладывая обратиться в ближайший отделение милиции или позвонить на номер 102. Очевидно, что любые преступления легче раскрывать по «горячим следам»», – информирует ведомство.

Источник: reporter.kg