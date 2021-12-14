В Кыргызстане более 2,5 тысяч детей не посещают школу

"Вопрос расширения доступа к образованию детей остается одной из актуальных проблем нашего общества на сегодня.
В Кыргызстане пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев опубликовал разъяснение к указу "О неотложных мерах по обеспечению конституционного права детей на получение начального, основного общего и среднего общего образования", который подписал вчера президент Садыр Жапаров.
"Вопрос расширения доступа к образованию детей остается одной из актуальных проблем нашего общества на сегодня.
Есть дети, как в селах, так и городах нашей страны, которые не посещают школу или посещают ее нерегулярно. Некоторые из них вынуждены работать, чтобы помочь родителям, кто-то имеет ограниченные возможности здоровья, и другие причины.
Так, по данным Национального статистического комитета и Министерства образования и науки, на начало текущего учебного года более 2,5 тысяч детей не приступили к занятиям в школах.
Согласно Конституции страны, каждый гражданин, в том числе и ребенок, имеет право на получение бесплатного начального, основного общего и среднего общего образования.
Согласно Указу президента, по всей стране будет проведен учет детей школьного возраста, не зачисленных в школы, не приступивших или прекративших обучение, и приняты необходимые меры по определению этих детей в школы.
Поручается в месячный срок оказать помощь малоимущим семьям в покупке необходимой одежды, школьной формы и школьных принадлежностей.
Также будет разработан законопроект, предусматривающий ответственность родителей, которые ограничивают или не принимают необходимые меры для получения ребенком образования. В свою очередь местные органы власти и директора школ должны будут обеспечить надлежащий систематический контроль за посещением детьми учебных заведений", - отметил Эрбол Султанбаев.
Источник: vb.kg
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