Аскар Акаев прибыл в Кыргызстан

Информацию о приезде подтвердили в окружении Акаева.

Бывший президент Аскар Акаев прилетел в Кыргызстан, сообщили 14 декабря АКИpress источники.

По предварительным данным, он прилетел рейсом Москва—Бишкек в 4:40. Акаев вернулся в Кыргызстан вместе с сыном Илимом.

Информацию о приезде подтвердили в окружении Акаева.

Пока неизвестно, по какой причине он прибыл в Бишкек.

Источник: Акипресс