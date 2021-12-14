(Фото) США передали Кыргызстану еще 49 тысяч доз вакцины Pfizer

Это уже вторая по счету поставка вакцин Pfizer предоставленная США передали Кыргызстану. Первая партия прибыла 27 октября 2021 года.

США передали Кыргызской Республике 49 тысяч 140 доз вакцин против COVID-19 производства компании Pfizer в рамках содействия в борьбе с пандемией. Доставка вакцин организована через механизм COVAX – международной инициативы по поддержке равного доступа к вакцинам против COVID-19.

"Доступность безопасных и эффективных вакцин имеет решающее значение для победы над этой пандемией. Я надеюсь, что эти вакцины помогут защитить жизни кыргызстанцев и предотвратить распространение новых опасных вариантов вируса", - отметила временный поверенный в делах США Соната Коултер.

Это уже вторая по счету поставка вакцин Pfizer предоставленная США передали Кыргызстану. Первая партия прибыла 27 октября 2021 года.

"В Кыргызстан поступила очередная партия вакцины Pfizer-Biontech в количестве 49 тысяч доз. Я выражаю огромную благодарность правительству США и всем нашим партнерам по развитию, оказывающих нам посильную помощь в борьбе с COVID-19. Вакцины Pfizer-Biontech стали доступны кыргызстанцам в конце октября, вакцинацию Pfizer-Biontech прошли более 30 тысяч человек. Мы все должны осознать, что вакцинация – один из самых эффективных методов борьбы с COVID-19 и пройти вакцинацию. Уверен, что совместными усилиями мы сможем противостоять пандемии коронавирусной инфекции", - сказал Алымкадыр Бейшеналиев, министр здравоохранения Кыргызской Республики.

С начала пандемии, США предоставили Кыргызстан более 9 миллионов долларов США для профилактики, диагностики и лечения COVID-19. Эти средства также были направлены на закупку средств индивидуальной защиты, модернизацию лабораторий и обучение медработников.

США продолжат сотрудничество с Кыргызстаном чтобы положить конец пандемии COVID-19, смягчить ее социально-экономические последствия и повысить готовность к реагированию на будущие вспышки.



Источник: vb.kg