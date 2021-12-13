ГКНБ КР: Выявлен факт коррупции в Управлении МЧС КР по ошской области

Бишкек, "Саясат. kg". В настоящее время проводятся соответствующие следственные мероприятия.
ГКНБ КР в ходе проводимых контрразведывательных мероприятий по противодействию коррупции, был выявлен факт заключения фиктивного договора для проведения строительно-ремонтных работ в Кара-Сууйской противопожарной части в Управлении МЧС КР по Ошской области.
Установлено, что согласно проведенного тендера на приобретение хозяйственных товаров и строительных материалов победителем была признана ОсОО «Тасма-Групп» на общую сумму 576 тыс. сомов. Однако, после заключения договора, по инициативе заместителя начальника Управления майора «М.Н.», денежные средства были обналичены директором ОсОО «Тасма-Групп» «А.у.Э.» и после удержания процентов за посреднические услуги переданы начальнику Управления полковнику «Ш.Н.Ж.»
Так, в целях сокрытия вышеуказанных фактов, по указанию заместителя начальника Управления, была осуществлена фиктивная передача строительных и хозяйственных материалов, о чем свидетельствуют акты приема и передачи.
По материалам данного дела, 30 ноября 2021 года Военной прокуратурой Ошского гарнизона зарегистрировано досудебное производство по признакам преступления, предусмотренного ст.320 («Злоупотребление должностным положением») УК КР.
В настоящее время проводятся соответствующие следственные мероприятия.
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