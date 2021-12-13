Врачи назвали привычки, провоцирующие болезни печени

Будьте осторожны с аэрозольными распылителями.
Простые повседневные действия способны привести к серьезным проблемам со здоровьем, поскольку наносят урон работе печени — одного из важнейших органов человека, пишет портал Eat This, Not That!.
Исследователи из Клиники Мэйо в США, одного из крупнейших медицинских центров мира, выделили семь привычек, истощающих главный «фильтр», который очищает наш организм от вредных веществ. Первым в списке разрушителей печени назвали алкоголь: спиртные напитки заставляют ее перенапрягаться, а это может привести к повреждению — иногда рубцеванию, называемому фиброзом, а порой— серьезному повреждению, известному как цирроз.
Еще одна проблема для печени — химические вещества, которые попадают в организм с дыханием из-за неправильного использования различных аэрозолей.
«Будьте осторожны с аэрозольными распылителями. Обязательно используйте эти продукты в хорошо проветриваемом помещении и надевайте маску при распылении инсектицидов, фунгицидов, краски и других токсичных химикатов. Всегда следуйте инструкциям производителя», — предупредили специалисты.
Медики уверены, что снять напряжение с органа-фильтра позволяют размеренные физические нагрузки. По мнению специалистов, в день для поддержания здоровья печени нужны полчаса активности.
Также эксперты напомнили о необходимости тщательно мыть фрукты и овощи во избежание попадания в организм пестицидов, раз в год проводить скрининг на гепатит C, чтобы вовремя начать лечение в случае болезни, ответственно подходить к чистоте инструментов для тату или пирсинга, а также не забывать о правильном питании. Самой неполезной для печени едой считаются жирные, жареные и соленые блюда, напомнили специалисты.
Источник: centralasia.media
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