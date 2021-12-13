Можно ли забрать пенсионные сбережения до выхода на пенсию? Ответ Соцфонда

Могут ли граждане получить до выхода на пенсию отчисления, которые делали в Социальный фонд.
С таким вопросом к заместителю главы Социального фонда обратилась представитель общественной организации Эркинай Кабакулова на заседании парламентского комитета.
«Накопительный компонент появился в 2010 году. Каждый гражданин будет отчисляет 2 процента от своей зарплаты. Мы вкладываем эти средства в государственные ценные бумаги и банковские депозиты с помощью пяти инструментов. Таким образом мы увеличиваем финансирование. Например, рентабельность инвестиций в 2011 году составила 11,5% в 2012 году — 11,57%, в 2016 году — 13,35%, в 2020 году — 10,50%. Это означает, что все ваши доходы инвестируются. Мы проанализировали и пришли к выводу, что каждый сом, пожертвованный в Социальный фонд, за 10 лет увеличился на 80 тыйынов», — рассказала заместитель председателя Соцфонда Гульнура Джуматаева.
Она рассказала, в каких случаях граждане могут получить накопленные средства.
- При выходе на пенсию;
- При переезде в другое государство на ПМЖ;
- В случае смерти, выплачивается наследнику.
Кроме того, в 2020 году были введены еще два механизма:
1. Плательщик может забрать свои накопления для использования их в качестве первоначального взноса для оформления ипотеки через Государственную ипотечную компанию. Деньги выдаются в случае если сумма сберегательной части пенсии составляет не менее 50 тысяч сомов и если у гражданина нет собственного жилья.
2. Гражданин имеет право снять накопительную часть пенсии для оплаты необходимого лечения или проведения дорогостоящей операции при раке и других серьезных заболеваниях.
По словам Гульнуры Джуматаевой в настоящее время рассматриваются и другие механизмы вывода сбережений до выхода на пенсию.
Источник: Репортер
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