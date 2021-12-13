Нурлан Койчукеев: ЦИК - открытый орган, готовый к диалогу

ЦИК завершила ручной пересчет голосов, который был организован по заявлениям отдельных политических партий.

Согласно данным ручного подсчета, в голосовании приняли участие 1 293 244 избирателя, или 34,9%. Об итогах парламентских выборов в разговоре с заместителем председателя ЦИК Нурланом Койчукеевым.

Все ждут окончательных итогов выборов, скажите, пожалуйста, когда вы объявите эти итоги?

- По закону для того, чтобы объявить о результатах выборов дается 20 дней. Я дам разъяснение, для чего установлен этот срок. По результатам выборов бывают стороны, которые остаются недовольны результатами выборов. Они приносят свои жалобы – сначала в участковые избирательные комиссии, потом – в окружные, в конечном итоге, в ЦИК. На подачу и рассмотрение жалобы дается определенный срок.

На подачу жалобы три дня, на рассмотрение - еще три дня. На участках в течение трех дней принимаются жалобы и также в течение трех дней участковые избирательные комиссии обязаны вынести по ним решение. Если сторона не согласна с решением, то она вправе обжаловать данное решение уже в окружной избирательной комиссии. Там также дается три дня на подачу жалобы и три дня на рассмотрение, а это еще 6 дней и еще 6 дней дается на подачу и рассмотрение жалобы в ЦИК. Итого 18 дней у нас дается для того, чтобы стороны, если их права были нарушены, в соответствующие сроки могли обжаловать это и вынести по ним соответствующее решение.

По итогам, когда все жалобы будут рассмотрены, мы объявим окончательный результат. У нас есть одномандатные округа, по которым уже все данные введены в базу на 100%, есть округа, по которым нет жалоб, по ним ЦИК уже начала принимать решения. Много жалоб поступило по единому округу. На участках эти жалобы рассматриваются, где-то они подтверждаются, а где-то нет. Там, где подтверждаются и для этого имеются основания, итоги голосования аннулированы, потому что там действительно имели место нарушения.

Итоги выборов подводятся в несколько этапов. Сначала завершается ручной подсчет голосов, потом производится заполнение протоколов ручного подсчета, затем вбиваются все данные в компьютер согласно поданным протоколам. Что на сегодняшний день показывают эти результаты?

- Ввод данных осуществляется по регионам. Один регион вводит свои данные, где какая-то определенная партия набрала больше всего голосов, естественно, процент повышается, но в других округах может быть недобор голосов, но общие итоги на сегодняшний день выровнялись и те данные, которые были получены первоначально, к этому числу и подошли.

ЦИК осуществила проверку правильности ввода протоколов ручного подсчета, завершается рассмотрение полученных жалоб. Как вы их рассматриваете, и какая реакция уже есть со стороны ЦИК?

- Первоначально жалобы рассматривают участковые избирательные комиссии. По некотором, где жалобы были поданы неправильно, минуя участковые избирательные комиссии, жалобы направлялись сразу в ЦИК. Мы их перенаправляли в участковые комиссии, где их рассмотрели и вынесли решения. Поступали жалобы и на действия участковых комиссий. Все жалобы рассматриваются, даются замечания, но на сегодняшний день серьезных нарушений, которые могут отразиться на результатах, не зафиксировано.

Почему уменьшилось количество недействительных бюллетеней?

- Когда АСУ считывает данные, может иметь место какая-либо помарка, и АСУ в таком случае может засчитать бюллетень как недействительный, а при ручном подсчете решение принимается людьми, а не автоматом. Если галочка вышла за рамочку и принимается решение, что бюллетень все-таки действительный и его можно засчитать, то это мизерный процент, который не может сказаться на общих результатах.

После встречи членов ЦИК с представителями партий, общественных организаций была создана комиссия для того, чтобы произвести проверку подсчета голосов и доказать, где действительно имели место нарушения и где этих нарушений не было. Работает ли эта комиссия сейчас?

- Члены ЦИК уже собирались по этому поводу, был выработан алгоритм проверок, чтобы ни у кого из участников избирательного процесса не оставалось сомнений. ЦИК - открытый орган, готовый к диалогу. Все проверки прошли с участием наблюдателей и представителей партий.

Что касается избирательных участков двух районов Бишкека - Свердловского и Первомайского, где проголосовали против всех, будут ли там перевыборы?

- Перевыборы будут, в течение месяца мы примем решение и об этом будет объявлено. Срок будет сокращен до 60 дней, в то время как обычно это 90 дней.

Кандидаты, которые уже участвовали в выборах, могут выдвинуть свою кандидатуру повторно?

- В законе прописано, что, если какие-либо лица допустили нарушения, в результате чьих действий выборы не состоялись, то они не допускаются к участию. Мы с коллегами это обсуждали, и наши мнения разделились. Одна часть выразила мнение, что, если народ их не захотел, то по этой причине выборы были сорваны. Другая часть считает, что напрямую кандидаты не способствовали тому, чтобы выборы не состоялись и имеют право участвовать снова. ЦИК орган коллегиальный, и решим мы это коллегиально.

Источник: vb.kg