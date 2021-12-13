Рашид Юсупов: Си Цзиньпин является ядром всей коммунистической партии

Некоторые эксперты называют этот пленум историческим, потому что он подводит итог 100-летней борьбы КПК.

Прошедший в Пекине 6-й пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Китая 19-го созыва представляет большой интерес для всех стран, включая Кыргызстан. Политики и экономисты до сих пор обсуждают, что даст миру модернизированный социалистический Китай. Как понять слова генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина: "Развитие Китая - это возможность для всего мира"? Какие дивиденды может получить, в частности, Кыргызстан, как стратегический партнер Китая?

Своими размышлениями по этому поводу в интервью VB.KG поделился Рашид Юсупов, руководитель научного центра "Один пояс – один путь" при КНУ.

- Некоторые эксперты называют этот пленум историческим, потому что он подводит итог 100-летней борьбы КПК. Его сравнивают с пленумом 1978 года, когда Дэн Сяопин объявил о новой политике экономических реформ и открытости. В 2018 году Китай отметил 40-летие начала политики экономических реформ и открытости. И действительно за эти 40 лет он совершил огромный скачок. Многие называют его китайским экономическим чудом.

Дэн Сяопин после проведения политики реформ и открытости действительно преобразил Китай по всем параметрам. Сейчас отношение мира к Китаю стало совсем другим. Отношение самих китайцев к самим себе изменилось. Ну и, конечно, изменилось отношение Китая к миру. Этот пленум отмечает, что 100-летняя борьба КПК преобразила страну, отношение всего мира к Китаю и китайцев к миру в целом. В Резолюции пленума так и говорится, что 100-летняя героическая борьба КПК – это эпохальное событие в пяти- тысячелетней истории Китая, которое кардинально изменило направление и ход развития китайской нации, перспективы и судьбу китайского народа и китайской нации, существенно изменило тенденцию развития мира и мироустройство.

И в связи с этим возникают теоретические исследования, поиски дальнейших путей развития. За 40 лет развития Китай перешел от централизованной плановой экономики, которая существовала при Мао Цзэдуне, к современной рыночной с китайской спецификой. От замкнутости - к всесторонней открытости с внешним миром, к инновационной экономике. Причем страна продолжает наращивать инновационные технологии и потенциал, вкладывает в них огромные средства и строит социализм с китайской спецификой в новую эпоху.

Если при Мао Цзэдуне говорили, что пролетариат и крестьянство – главные производительные силы, а теперь ими стали наука и образование.

В документах пленума проходит красной линией усиление руководства Компартии в экономике, идеологии, обороне, во всех сферах. Смысл понятен: в новую эпоху возникают новые вызовы, риски, проблемы. И надо построить работу таким образом, чтобы соответствовать этим реалиям и в этих условиях добиваться дальнейших успехов и достижений.

Рашид Умарович, но ведь и у них далеко не все шло гладко, да и сейчас проблем хватает…

- Да, были ошибки, есть трудности. Но что важно, китайские коммунисты не боятся говорить о недостатках, над которыми надо работать. Устранять, например, особенно коррупцию в партийных рядах, среди чиновников высокого ранга. Как отмечалось на пленуме, уровень коррупции у некоторых членов партии вызывал у рядовых партийных работников и у населения содрогание и отвращение. За это, как было вновь заявлено, наказывали строго и будут наказывать. Как известно, еще в ноябре 2012 года Си Цзиньпин объявил о нулевой терпимости к коррупции. Причем бороться, по его словам, нужно как против "мух" (мелкие взяточники), так и против "тигров" (крупные коррупционеры).

Как было заявлено на пленуме, надо также открыто говорить об ослаблении идеологической убежденности высокопоставленных работников.

Дальнейшая судьба Китая и его народа связана с социализмом, с Компартией. И если раньше говорили, что председатель КНР Си Цзиньпин является ядром ЦК партии, то теперь говорят, что он ядро всей Коммунистической партии.

Его авторитет и в стране, и в мире действительно очень высокий…

- Что примечательно и важно: каждый генеральный секретарь ЦК Компартии Китая в период своего руководства страной вводил, исходя из реалий, новые теоретические установки. Теоретическая же основа партии развивается. Дэн Сяопин ввел, например, понятие "строительство социализма с китайской спецификой". Он сказал, что Китай находится только на начальном этапе строительства социализма и что критерием любой теории является практика, которая показывает, верной ли дорогой мы идем.

Цзян Цзэминь, руководитель третьего поколения, ввел теоретическое положение о тройном представительстве КПК, а при Ху Цзиньтао, который руководил партией с 2002 года по 2012 год, было введено такое понятие, как научная концепции развития общества и государства. Следует отметить, что эти важные теоретические положения вошли в Устав КПК.

Си Цзиньпин считает, что партия должна развиваться на научной, демократической, правовой основе. То есть он и преемственность сохранил, и последовательность в развитии партии. Это очень важно и хорошо. Си Цзиньпин снова подчеркнул на пленуме, что партия вышла из народа, служит народу и ради народа работает. Он категорически против привилегированного положения чиновников. И соответственно в новую эпоху вместе с народом партия решает и новые задачи.

Значение ноябрьского пленума еще и в том, что он определил, обозначил основные направления строительства социализма с китайской спецификой в новую эпоху, где основной целью является великое возрождение китайской нации.

И следующий рубеж – это столетие образования КНР. Это будет в 2049 году. К этой дате Китай должен достичь нового скачка в развитии, когда будет построено не просто зажиточное общество, а современное модернизированное общество с достаточно высоким уровнем жизни, или, как говорят китайцы, всесторонне зажиточное общество.

И еще одна важная мысль: "если мы богатеем, то не должны одни богатеть. Если мы развиваемся, то вокруг нас другие страны тоже должны развиваться. Если мы добиваемся успехов в чем-то, то вокруг нас должны почувствовать, что они тоже могут добиться их". Это одна из основ концепции "Один пояс – один путь". Китай становится мощной экономической державой с большим финансовым капиталом, и все страны Шелкового пути могут воспользоваться сотрудничеством с Китаем и решать свои насущные проблемы и двигаться дальше.

Надо полагать, что это напрямую касается и Кыргызстана. Какие перспективы в развитии отношений вы видите?

- Безусловно, наши отношения с Китаем развиваются на доверительной и открытой основе. И однозначно, Кыргызстан - важный партнер Китая. У китайского руководства стратегическая политика такова, оно считает, что в первую очередь надо налаживать отношения со всеми соседями. Хотя сейчас наблюдается некоторое затишье в наших отношениях. Скорее всего, это связано и с коронавирусом, и с нестабильностью в нашей стране. У наших соседей по региону для китайского бизнеса создаются более благоприятные, а главное – безопасные условия для вкладывания инвестиций.

Отношение же народа Кыргызстана к Китаю в целом позитивное. Его правительство помогло нам осуществить немало крупных проектов. Без соседской поддержки мы сами никогда бы их не освоили. И все это понимают. И думается, что для дальнейшего сотрудничества у нас имеются хорошие перспективы.

Источник: vb.kg