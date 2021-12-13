Диверсификация рынка пшеницы – вопрос продовольственной безопасности Кыргызстана

Казахстан ежегодно экспортирует пшеницу более чем в 20 стран мира.

«Неподготовленность экономики Кыргызстана к форс-мажорным обстоятельствам, ее зависимость от импорта пшеницы и необеспеченность страховых запасов пшеницы стали очевидны во время пандемии Covid-19.

Такие непредвиденные обстоятельства должны стать большим уроком для республики», – отмечает эксперт по продовольственной безопасности Нурлан Токобаев в своей статье на портале CABAR.asia.

Экономика стран Центральной Азии весьма аграрная, в среднем более половины (Казахстан – 41%, Кыргызстан – 66%, Таджикистан – 74%, Туркменистан – 51,3%, Узбекистан – 50%) населения всего региона проживает в сельской местности. Уровень занятых в сельскохозяйственном производстве составляет от 18 до 52% (Казахстан – 18%, Кыргызстан – 27%, Таджикистан – 52%, Узбекистан – 22%) .

Пшеница относится к жизненно важным продуктам питания в странах Центральной Азии и является одной из стратегически важных сельскохозяйственных культур – она обеспечивает наибольшую долю калорий и питательных веществ в рационе населения региона. Посевная площадь в Центральной Азии под выращивание пшеницей растет с 1991 года, особенно в Узбекистане, Туркменистане и Таджикистане.

Согласно данным компании по исследованию аграрного рынка Kleffmann Group, в 2019 году объем посевной площади под пшеницу по всему миру составила 218 млн га, что по территории равно всей Южной Америке. Пять стран Центральной Азии по посевным площадям в совокупности занимают в среднем 14,5 млн га (Индия – 30 млн га, Россия – 27 млн га, ЕС – 26 млн га, Китай – 24 млн га, США – 15 млн га), что составляет 6,7% всех посевов в мире.

Среди стран Центральной Азии Казахстан является самодостаточным, лидирующим производителем пшеницы в регионе и экспортирует пшеницу в соседние республики, на которых приходится в среднем 75% экспорта пшеницы. В топ-10 мировых экспортеров пшеницы Республика Казахстан занимает 10-е место – на нее приходится 2,3 процента всей мировой торговли этой культуры.

Казахстан ежегодно экспортирует пшеницу более чем в 20 стран мира. Как видно из таблицы 2, в период с 2016 по 2020 годы динамика ежегодного экспорта пшеницы Казахстана на мировой рынок постепенно растет от 4 до 6 млн. тонн в год.

При этом Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан, Узбекистан и Афганистан зависимы от внешних закупок пшеницы и конкретно – от рынка Казахстана. По данным Международного совета по зерну, в 2019 году в Таджикистане объем импорта пшеницы составлял 60% годового потребления, в Кыргызстане – 40%, Узбекистане – 30%, Туркменистане – 20% .

На самом деле по международному критерию продовольственной безопасности пшеница в стране должна обеспечиваться на 85 % за счет отечественных производителей и 17% страхового запаса (от годового объема потребления) на случай непредвиденных событий.

Неутешительные реалии Кыргызстана

Если попытаться проанализировать рынок пшеницы Кыргызстана отдельно, то годовая потребность в пшенице составляет порядка 800-900 тыс. тонн (расчет на основе средней физиологической нормы потребления – 115,3 кг/год). При этом Кыргызстан ежегодно производит в среднем 600 тыс. тонн пшеницы и обеспечивает внутренний рынок на 67%. Но в то же время около половины урожая пшеницы в Кыргызстане – некачественное фуражное зерно, которое идет на корм скоту.

Производимая в Кыргызстане пшеница имеет относительно низкую клейковину по сравнению с импортируемой, что делает ее менее качественной. Для потребления в пищу используется импортная пшеница, которая завозится из Казахстана, России и Узбекистана.

Согласно рисунку, доля пшеницы, импортированной из Казахстана, за последние 3 года составила 93-99%. При этом в 2020 году этот показатель снизился до 49%, а доля пшеницы из России увеличилась до 50%. На наш взгляд, это связано с ограничительными квотами со стороны Казахстана во время пандемии COVID-19, так как в конце марта 2020 года Казахстан ввел ограничения и установил квоту на экспорт пшеницы и муки (200 тыс. т пшеницы, муки — 60 тыс. т) для стран Центральной Азии (Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан и Афганистан). При этом правительство Кыргызстана, учитывая необходимость поставок пшеницы, договорилось с Россией об импорте 33 тыс. тонн пшеницы.

Неподготовленность экономики Кыргызстана к форс-мажорным обстоятельствам, ее зависимость от импорта пшеницы и необеспеченности страховых запасов пшеницы стали очевидны общественности во время пандемии COVID-19. Такие непредвиденные обстоятельства должны стать большим уроком для Кыргызстана. Именно поэтому Кыргызстан должен обеспечивать 85% пшеницы за счет собственного производства и 17% страхового запаса от годового потребления пшеницы вне зависимости от каких-либо сложностей и обстоятельств.

Информация о реальных объемах пшеницы в Фонде государственных материальных резервов при правительстве Кыргызской Республики (Госматрезервы КР) является закрытой. Но если попытаться посчитать объем страхового запаса пшеницы в этих фондах на основе официальных статистических данных, то в 2020 году страховой запас пшеницы даже упал до минус (-33,73) тыс. тонн. Это в первую очередь связано с тем, что объем производства пшеницы в Кыргызстане упал на 504 тыс. тонн. По этой причине было очевидно, что во время пандемии COVID-19 2020 года на складах Госматрезервов КР недостаточно было пшеницы.

По данным Нацстаткома, динамика посевных площадей пшеницы в Кыргызстане не уменьшилась, но в 2021 году урожай сократился почти вдвое по сравнению с 2020 годом, то есть объем пшеницы снизился с 504 тыс. тонн до 275 тыс. тонн.

Резкое снижение урожая пшеницы многие эксперты связывают с засухой и нехваткой поливной воды в стране. В июне 2021 года температура воздуха в большей части территорий Кыргызстана достигла 45 градусов по Цельсию, везде было преимущественно засушливо с минимальным количеством осадков. Фермеры Чуйской области несколько раз проводили акции протеста в Бишкеке из-за нехватки поливной воды.

Таким образом, Кыргызстан вынужден импортировать пшеницу и муку из соседних стран, чтобы обеспечивать потребности населения. Поэтому в этом году Кыргызстан предоставил ряд льгот экспортерам пшеницы и муки. К примеру, бывший председатель правительства КР Улукбек Марипов подписал постановление, согласно которому импорт зерна и муки освобождается от НДС на 1 год (с 1 августа 2021 года по 1 августа 2022 года). Однако такие шаги государства, безусловно, могут повлиять на деятельность многих предприятий по производству и переработке пшеницы в Кыргызстане, то есть могут приводить к сокращению количество мукомольных компаний, снижению спроса на пшеницу и уменьшению посевных площадей пшеницы.

При этом, при регулировании цен государство должно учитывать не только население страны, но и предпринимателей.

Недостаточности производства пшеницы и возросшая потребность порождают увеличение цены на этот продукт. В результате чего цены на пшеницу в Кыргызстане за год выросли почти на 40% .

Таким образом, на основе проведенного анализа можно определить следующие проблемы рынка пшеницы в Кыргызстане:

Недостаточность объема производства пшеницы за счет собственного производства;

Необеспеченность страхового запаса пшеницы;

Зависимость импорта пшеницы;

Засуха и нехватка поливной воды.

Рекомендации

1. В целях обеспечения продовольственной безопасности Кыргызстана необходимо производить (85%) 645 тыс. тонн качественной пшеницы за счет собственного производства, обеспечить страховой запас пшеницы на 50 тыс. тонн, разрешить импортировать пшеницу только в объеме (15%) 114 тыс. тонн.

2. Согласно Закону «О продовольственной безопасности Кыргызской Республики», продовольственная безопасность в стране считается обеспеченной, если уровень государственного резерва продовольствия покрывает не менее 90-дневной потребности социально уязвимых слоев населения в основных продуктах питания. Социально уязвимыми слоями населения в Кыргызстане, на наш взгляд, считается население с потребительскими расходами ниже черты бедности (на основе данных Нацстаткома КР в 2020 году численность населения с потребительскими расходами ниже черты бедности составила 25,3%, то есть 1664 тыс. человек).

Например, в целях покрытия 90-дневной потребности социально уязвимых слоев населения в Кыргызстане необходимо резервировать определенный объем зерна пшеницы. Годовая потребность социально уязвимого населения Кыргызстана (1664 тыс. человек в 2020 году) в зерне пшеницы: 115,3 кг на душу населения (среднефизиологическая норма потребления) х 1664 тыс. человек = 192 тыс. т зерна пшеницы. Итого: 192 тыс. т х 90 дней/365 дней = 47,3тыс. т + 5% (потери при хранении) 2,4 тыс. т = 50 тыс. т.

3. Необходимо повысить уровень качества пшеницы, производимой в Кыргызстане. Решение данной проблемы должно быть ориентировано на разработку нового сорта пшеницы, приспособленного к климатическим условиям Кыргызстана с целью повышения уровня ее клейковины. По мнению эксперта, этим должны заняться селекционеры и ученые (агрономы) Кыргызского национального аграрного университета имени К. И. Скрябина. Мировая практика показывает, что селекционеры всего мира стараются не просто приспособить новый сорт пшеницы к сложным климатическим условиям, но и повысить ее урожайность. К примеру, ученые Аграрного университета Башкортостана разработали зародыши нового и уникального сорта пшеницы с учетом особенностей природно-климатических условий данной местности. При этом на процесс создания нового сорта пшеницы для повышения уровня ее клейковины и урожайности обычно тратили от 10 до 12 лет. Пшеницу, которую обычно высевают весной в открытый грунт, было решено посадить посреди зимы в теплице. Материал же для исследования можно получать как минимум два раза в год. Следует отметить, что семь лет понадобилось научным сотрудникам Аграрного университета Башкортостана, чтобы определить для нее идеальное место, точный температурный режим и влажность. Для того чтобы выявить лучший для условий Башкортостана сорт за эти годы пришлось скрестить более десяти сортов пшеницы.

4. Кроме того, для получения качественной пшеницы с большим содержанием клейковины фермерам Кыргызстана необходимо соблюдать своевременный полив. Однако, в 2020 году в Кыргызстане наблюдалась проблемы нехватки поливной воды. Поэтому государство должно модернизировать ирригационные системы, построить новые гидротехнические сооружения, которые бы позволяли контролировать расход воды. А также, как показывает опыт фермеров Китая, необходимо копать глубоководные колодцы, чтобы качать воду из глубинных слоев земли.

5. При регулировании цен государство должно учитывать не только население страны, но и предпринимателей. Поэтому, в целях повышения уровня конкурентоспособности мукомольных компаний в Кыргызстане, необходимо отменить НДС на импорт пшеницы и установить высокие акцизы на импортируемую муку, в результате чего это приводит к снижению спроса на муку, импортируемую из Казахстана и России и увеличению поставка твердой пшеницы. Кыргызстан может активно развивать процесс переработки муки внутри страны и экспортировать муку на рынки Афганистана и Таджикистана, в результате чего Кыргызстан становится конкурентом Казахстана.

Источник: Булак