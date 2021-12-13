Садыр Жапаров выразил соболезнования президенту США Джо Байдену в связи с гибелью людей из-за урагана

«С глубокой скорбью воспринял весть о трагических последствиях урагана в Кентукки и ряде других штатов.

Президент КР Садыр Жапаров выразил соболезнования президенту США Джо Байдену в связи с трагическими последствиями урагана, обрушившегося на Кентукки и ряд других штатов США.

«С глубокой скорбью воспринял весть о трагических последствиях урагана в Кентукки и ряде других штатов. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших в результате этого стихийного бедствия и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в телеграмме главы государства.

Источник: Кабар