В России вакцинация от COVID-19 для подростков начнется до конца года

Вакцинация от COVID-19 для подростков от 12 до 17 лет начнется до конца текущего года на территории России.

Об этом сообщают российские СМИ.

«Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину от коронавируса «Спутник М», которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Профилактические прививки детям проводятся либо с информированного добровольного согласия родителей или законных представителей несовершеннолетних в возрасте до 15 лет, либо с согласия самого несовершеннолетнего, если он старше 15 лет», - говорится в сообщении.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что до конца этого года планируется выпустить 150 тыс. доз вакцины «Спутник M».

Источник: Кабар