Ломая стереотипы. Девушки-сказительницы читают эпос “Манас”

В этом году тематика кампании была сосредоточена на проблемах замалчивания проблемы насилия над женщинами и девочками, а также рассматривала вопрос гендерного равенства в культуре и искусстве.

Сегодня, 10 декабря, в Национальном историческом музее прошло официальное закрытие 16-дневной кампании активизма против насилия в отношении женщин и девочек в Кыргызстане.

Кампания активизма проводится ежегодно во всем мире. Она стартует 25 ноября, в Международный день борьбы за ликвидацию всех форм насилия в отношении женщин, и завершается 10 декабря, в Международный день прав человека.

В этом году тематика кампании была сосредоточена на проблемах замалчивания проблемы насилия над женщинами и девочками, а также рассматривала вопрос гендерного равенства в культуре и искусстве.

В заключительный день на сцене зала исторического музея выступили девушки, студентки бишкекских вузов, которые занимаются сказительством эпоса “Манас”. Обычно манасчы становятся мужчины, считается, что девочки не могут читать “Манас” и им больше подходят другие “женские” виды искусства и творчества.

“Еще несколько лет назад женщинам запрещали читать “Манас”. Нередко происходило так, что девочка у которой проявился дар к сказительству, не имела возможности развивать его и выступать на публике. Часто их судьба была трагично и они оказывались в психиатрических лечебницах”, — рассказала директор культурно-исследовательского центра “Айгине”.

Она отметила, что сегодня девочки получили шанс свободно выступать на сцене, учиться и оттачивать свое мастерство.

Поддержать начинающих манасчы пришел известный сказитель эпоса “Манас” Доолот Сыдыков. Он высказал слова напутствия и наставления девушкам.

Кроме того, руководитель ОФ “Открытая линия” Мунара Бекназарова представила мультимедийный сайт “Ак бата”, который служит отражением самых значимых ценностей внутри семьи и общества в поддержку дочерей.

Кампания активизма против насилия в отношении женщин и девочек Кыргызстана организована в партнерстве с правительством Кыргызской Республики, ЕС и ООН в рамках глобальной инициативы «Луч света» по ликвидации всех форм насилия в отношении женщин и девочек.

Источник: Репортер