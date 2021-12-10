В Бишкеке открылась Многопрофильная детская клиническая больница.

Многопрофильная детская клиническая больница рассчитана на 150 коек и предусмотрены 6 отделений.

Детская больница располагается в бывшем здании Республиканского диагностического центра на пересечении улиц Киевская и Шопокова.

В церемонии открытия приняли участие министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев, заместитель министра Жапаркул Ташиев, начальник Управления организации медицинской помощи и общественного здравоохранения Минздрава Нурида Джусупбекова, руководители организаций здравоохранения, ФОМС и медики.

Многопрофильная детская клиническая больница рассчитана на 150 коек и предусмотрены 6 отделений.

- педиатрическое отделение на 50 коек,

- приемно-диагностическое отделение с 5 койками Палаты интенсивной терапии,

- отделение пульмонологии на 35 коек,

- отделение неврологии на 40 коек,

- отделение краткосрочного пребывания 20 коек,

- отделение функциональной диагностики.

По словам министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева, планировалось открыть больницу на 240 коек, но открыли на 150 мест.

«Потому что, когда дети заболевают, родителям приходится за ними присматривать. В других больницах родители приносят раскладушки или спят на стульях, нет условий для родителей. Здесь созданы условия и для родителей. Лечение будет проводиться бесплатно. Население Бишкека растет, появляются новые жилмассивы. Такие больницы нам нужны», - сказал министр.

Главврач детской больницы Турдубай Мусуралиев сообщил, что больница принимает ежедневно 50-60 человек. В больнице есть ЭХО, гатроскопия, ЭКГ, УЗИ-аппараты и лаборатория.

«Первоначально, в течение 5-6 месяцев, мы будем работать совместно с №3 детской больницей, потому что у них большой опыт. Они будут помогать нам. Тех врачей, которые работали ранее в Диагностическом центре — 72 человека — оставили. Многие технические, средний медперсонал намерены работать. У них имеются сертификаты по обслуживанию детей. Остальные медики будут трудоустроены в другие больницы», - рассказал главврач.

На сегодняшний день, на 4-5 этажах уже развернуты детские койки для приема пациентов, получают лечение 48 детей.

Ранее Министерство здравоохранения в целях улучшения качества и доступности медицинской помощи детям на основании анализа деятельности Республиканского диагностического центра для оптимизации и рационального использования имеющихся зданий и помещений системы здравоохранения приняло решение о реорганизации путем преобразования учреждения «Республиканский диагностический центр Министерства здравоохранения Кыргызской Республики» в Учреждение «Многопрофильная детская клиническая больница» с передачей соответствующих штатных единиц, материально-технической базы, зданий, сооружений и товарно-материальными ценностей.

Источник: Акипресс