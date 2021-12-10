Адвокат рассказал, почему должны освободить из СИЗО депутата Жетигенова

Несмотря на это, считает Садыков, следственные органы "обязаны незамедлительно освободить из-под стражи" Жетигенова, не дожидаясь решения парламента.
Со вступлением в силу новой редакции Уголовно-процессуального кодекса депутат Жогорку Кенеша Бакытбек Жетигенов должен быть незамедлительно освобожден из следственного изолятора ГКНБ до получения согласия Жогорку Кенеша на его привлечение к уголовной ответственности. Такое заявление сделал адвокат задержанного парламентария Нурлан Садыков.
Напомним, вчера, 9 декабря, депутатская комиссия вынесла заключение об отказе в даче согласия на заключение Жетигенова под стражу. По словам адвоката, задержание было произведено в нарушение требований статьи 78 Конституции, без согласия большинства депутатов Жогорку Кенеша, о чем сказано и в заключении депутатской комиссии.
Но в этот день Жогорку Кенеш не смог собраться из-за отсутствия кворума, и вопрос отложили не следующую неделю.
Несмотря на это, считает Садыков, следственные органы "обязаны незамедлительно освободить из-под стражи" Жетигенова, не дожидаясь решения парламента.
"Тем более такой прецедент уже создан в отношении депутатов ЖК А. Жээнбекова и Т. Зулпукарова. (...) Закон нужно применять единообразно", - написал адвокат.
Напомним, ранее Жогорку Кенеш отказал Генпрокуратуре в привлечении Асылбека Жээнбекова и Торобая Зулпукарова к уголовной ответственности. Жетигенов был задержан перед парламентскими выборами по подозрению в попытке насильственного захвата власти.
Источник: Кактуз
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