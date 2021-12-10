Беларусь готова поставлять в Бишкек автобусы на газомоторном топливе

В здании муниципалитета состоялась встреча мэра Бишкека Айбека Джунушалиева с министром промышленности.
Республики Беларусь Петром Пархомчиком. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.
По данным пресс-службы, в ходе встречи мэр Бишкека проинформировал гостей о наличии потребности в приобретении экологически чистых видов пассажирского транспорта производства ОАО "МАЗ", которые работают на газе, а также электротранспорта производства ОАО "Белкоммунмаш".
В свою очередь Петр Пархомчик подтвердил готовность изготовления и поставки пассажирской техники. Белорусская сторона выразила готовность в обеспечении поставки в декабре первой пробной единицы на газомоторном топливе для проведения тестовых испытаний.
Отметим, что первый заместитель председателя кабинета министров Арзыбек Кожошев обсудил с белорусской делегацией условия поставки автобусов для Бишкека.
Стороны обсудили пункты проекта соглашения, в соответствии с которым белорусская сторона готова начать поставку автобусной техники белорусского производства для города Бишкека.Стороны договорились продолжить обсуждения проекта соглашения с учетом интересов двух сторон.
Напомним, что на полях Евразийского межправительственного совета председатель кабмина Акылбек Жапаров провел переговоры с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко, в ходе которых была достигнута договоренность рассмотреть возможность поставки общественного транспорта для города Бишкек.
Источник: vb.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!