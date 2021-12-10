В части Бишкека на несколько дней отключат газ

В части Бишкека с 13 по 15 декабря будет прекращена подача природного газа.
Об этом сообщает компания "Газпром Кыргызстан".
По ее данным, в указанные дни будут проводиться ремонтные работы по устранению утечки на подземном газопроводе среднего давления, введенном в эксплуатацию в 1971 году. Он расположен на пересечении пер. Карагайского и ул. Тоголока Молдо.
В связи с этим будет прекращена подача природного газа в районе, ограниченном отрезками улиц Тоголока Молдо, Саадаева, рекой Ала-Арча, БЧК, а также в жилмассивах "Колмо", "Салам-Алик", Щербакова.
Источник: Кактуз
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!