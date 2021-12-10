В части Бишкека на несколько дней отключат газ

В части Бишкека с 13 по 15 декабря будет прекращена подача природного газа.

Об этом сообщает компания "Газпром Кыргызстан".

По ее данным, в указанные дни будут проводиться ремонтные работы по устранению утечки на подземном газопроводе среднего давления, введенном в эксплуатацию в 1971 году. Он расположен на пересечении пер. Карагайского и ул. Тоголока Молдо.

В связи с этим будет прекращена подача природного газа в районе, ограниченном отрезками улиц Тоголока Молдо, Саадаева, рекой Ала-Арча, БЧК, а также в жилмассивах "Колмо", "Салам-Алик", Щербакова.

Источник: Кактуз